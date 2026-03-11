Les aurores boréales vont disparaître pendant plusieurs années : voici jusqu'à quand les observer

Les aurores boréales s'apprêtent à tirer leur révérence pour plusieurs années.

Les chasseurs d'aurores boréales ont vécu une période exceptionnelle ces deux dernières années. De la Floride jusqu'au Mexique en passant par l'Europe, et même une grande partie de la France, les nuits ont été illuminées par des teintes magiques de vert, violet et magenta, offrant un spectacle habituellement réservé aux régions polaires. Ce phénomène rare trouve son explication dans l'activité du Soleil. Mais ce n'est pas permanent, loin de là !

Notre étoile a effectivement un rythme bien particulier suivi scrupuleusement par les astronomes et agences spatiales. "Le Soleil suit différents cycles de vie. En particulier, il connaît un cycle d'activité que nous avons observé pour la première fois en 1755", explique Kader Amsif, responsable de la thématique Soleil du CNES.

Ces cycles sont réguliers : environ 11 ans. "Ce cycle solaire de 11,2 ans peut facilement s'observer depuis la Terre : lors des pics, la surface du Soleil est constellée de nombreuses taches sombres, en raison du champ magnétique extrêmement élevé au sein de notre étoile ", ajoute Kader Amsif.

Durant les phases d'activité maximale, ce vent se transforme en véritable tempête. Lorsque ces particules chargées rencontrent le champ magnétique terrestre, elles créent alors les aurores boréales. Si ces pics offrent un terrain idéal pour l'observation des aurores boréales, les perturbations magnétiques qui en résultent permettent surtout aux aurores de descendre bien plus au sud que leur zone habituelle, jusqu'aux latitudes moyennes. Voire même jusqu'en France comme observé ces derniers mois...

Mais c'est bientôt fini ! La NASA avait confirmé dès octobre 2024 que le Soleil avait atteint son maximum solaire pour ce 25e cycle solaire observé par les humains. "Pendant le maximum solaire, le nombre de taches solaires, et par conséquent, la quantité d'activité solaire, augmente", précisait alors Jamie Favors, directeur du programme de météorologie spatiale au siège de la NASA. Cette période intense s'est prolongée encore quelques mois avant d'amorcer un déclin progressif vers une phase de calme qui durera plusieurs années. Les aurores boréales seront progressivement plus rares... et quasi invisibles sous nos latitudes.

"Parfois, des éruptions ou des anomalies magnétiques du soleil perturbent le champ magnétique terrestre et créent une aurore plus forte, il y a donc une chance, mais les aurores boréales seront principalement aux hautes latitudes pendant la période calme", souligne Shauna Edson, éducatrice en astronomie au Smithsonian Institution's Air and Space Museum, interrogée par le Washington Post.

Pour les passionnés et les professionnels du tourisme polaire, mieux vaut donc anticiper... et se dépêcher. Tom Kerss, chef chasseur d'aurores chez Hurtigruten, compagnie de croisières norvégienne, le sait : "Il y aura une baisse notable de l'intensité des tempêtes aurorales, même dans l'Arctique. Il y a donc le sentiment que le meilleur moment pour y aller, c'est... maintenant."

Il recommande vivement de planifier tout voyage pour observer les aurores avant une date précise : la fin de l'année 2027. Après cette date, le spectacle sera considérablement réduit, même dans les régions arctiques où elles sont habituellement les plus visibles. Ce sera encore possible d'en observer mais plus difficile et il faudra pour cela impérativement se rapprocher du cercle polaire. Chez nous, il faudra en revanche patienter plusieurs années jusqu'au prochain pic d'activité solaire.