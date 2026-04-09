On se croirait en Amazonie : cette rivière émeraude est la plus exotique de France

Surnommé la "Petite Amazonie", cet endroit est un vrai paradis pour les amoureux de la nature.

On pense souvent qu'il faut traverser l'Atlantique et s'enfoncer dans la jungle brésilienne pour voir des eaux émeraude serpenter entre des falaises vertigineuses couvertes de végétation. Pourtant, ce décor digne de l'Amazonie se cache bien en France.

Loin du tumulte des grandes villes, une rivière aux reflets tropicaux dessine des méandres impressionnants, bordés par une forêt si dense et une faune si riche qu'on comprend vite pourquoi le site a hérité du surnom de "Petite Amazonie". Mais où se trouve donc ce joyau qui n'a rien à envier aux paysages du bout du monde ?

Les méandres spectaculaires des Gorges de l'Ain, véritables trésors sauvages protégés au cœur de la "Petite Amazonie". © Jorge Alves - stock.adobe.com

Ce paradis, ce sont les Gorges de l'Ain. Longue de 190 kilomètres, la rivière prend sa source dans le Jura, sur la commune de Conte, avant de terminer sa course dans le Rhône. Son parcours, classé et protégé, offre des panoramas grandioses et des sentiers de randonnée escarpés. Situées à seulement 30 minutes de Bourg-en-Bresse, les Gorges sont un véritable trésor du département de l'Ain qui s'apprécie autant depuis les hauteurs des belvédères qu'au ras de l'eau.

Une vue spectaculaire depuis le Fort l'Écluse, surplombant le Rhône où la rivière d'Ain termine sa course. © Franck Legros - stock.adobe.com

Pour profiter de ce cadre exceptionnel, direction l'île Chambod. Cette base de loisirs de 20 hectares, née dans les années 60 après la mise en eau du barrage d'Allement, est une véritable pépite pour les familles et les sportifs. Entre deux montagnes, vous profitez d'une eau claire et calme, idéale pour une session de paddle, de canoë ou de pédalo. Pour ceux qui préfèrent garder les pieds sur terre, les sentiers de randonnée autour offrent des panoramas à couper le souffle sur le ruban vert de la rivière.

Mais l'expérience ne s'arrête pas au sport. Sur la rive droite, l'île propose une plage de 300 mètres aménagée pour des baignades interminables (surveillées en été) et des coins ombragés parfaits pour la sieste. Les gourmets ne sont pas en reste avec le restaurant Le Carbet, qui permet de déjeuner quasiment les pieds dans l'eau. En été, l'ambiance devient festive avec des concerts en plein air : le combo parfait pour déconnecter totalement sans prendre l'avion !

Que vous soyez un mordu de pêche, pro du kayak ou simplement en quête d'une plage paisible, les Gorges de l'Ain prouvent qu'il reste des coins secrets en France capables de nous faire voyager très loin. L'exotisme n'est qu'à quelques kilomètres de chez vous : direction Hautecourt-Romanèche, la "porte d'entrée" principale de ce canyon spectaculaire.