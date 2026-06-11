Un 5 étoiles à peine plus cher qu'un 3 étoiles : c'est le bon plan fou de cette ville française

Un hôtel 5 étoiles à seulement 122 euros la nuit ? Découvrez cette ville française qui détient la palme du luxe le plus abordable de l'Hexagone.

S'offrir une nuit dans un hôtel d'exception sans vider son compte en banque est-il vraiment un rêve inaccessible ? Pas si vous choisissez la bonne destination ! Alors que les budgets vacances sont de plus en plus serrés, une ville française crée la surprise. Selon le rapport Hotel Price Index 2026 de Hotels.com, elle affiche un prix moyen d'une nuit en 5 étoiles à 122 €.

Pour les voyageurs, le calcul est vite fait. Alors que "les Français estiment qu'un hôtel de luxe coûte au minimum 358€ la nuit", souligne l'étude, la réalité du marché est bien différente : "il existe en réalité des options 5 étoiles à moins de 250 €". A titre de comparaison, un hôtel "classique" 3 étoiles en France s'élève en moyenne à 86 €. Alors, dans quelle ville on s'offre les prestations d'un palace pour à peine 36 € de plus que le prix d'une chambre standard ?

Ivan Vautier, l'adresse exclusive qui fait de Caen la ville la moins chère de France pour un séjour de luxe. © Ivan Vautier

C'est la ville de Caen en Normandie qui se place en tête des destinations de luxe les plus abordables de France, loin devant Troyes (avec une moyenne de 147 € la nuit en 5 étoiles), Toulouse (150 €) ou Lyon (186 €). A ce tarif de 122 € la nuit, vous profitez de l'unique pépite 5 étoiles répertoriée par la plateforme dans la cité ducale : l'hôtel-restaurant spa Ivan Vautier.

Cette accessibilité intrigue, d'autant que le département du Calvados est historiquement réputé pour ses adresses prestigieuses. Si on élargit la recherche au reste de la région, la plateforme Hotels.com répertorie 8 établissements 5 étoiles, notamment le mythique Hôtel Barrière Le Normandy à Deauville ou le Cures Marines à Trouville. Sur le littoral, ces adresses prestigieuses affichent des prix nettement moins grand public, rejoignant les standards du très haut de gamme.

Comment expliquer un tel grand écart ? Xavier Rousselou, porte-parole de la marque Hotels.com, nous éclaire : "Deauville profite d'un positionnement plus premium et international, et ce depuis la création de la station balnéaire, qui tire par conséquence les prix vers le haut. Caen reste globalement plus accessible de par sa demande plus diversifiée et moins saisonnière."

Si Caen détient la palme du luxe abordable en France, le rapport d'Hotels.com rappelle que trois réflexes simples permettent de faire chuter les prix partout ailleurs. Pour faire baisser la note, il faut oser réserver son hôtel à la dernière minute, soit entre 0 et 7 jours avant le départ. C'est une réalité : vous paierez réellement en moyenne jusqu’à 30% moins cher qu’en planifiant 4 mois à l'avance.

Ensuite il faut viser le dimanche : c'est statistiquement le jour le moins cher de la semaine pour séjourner à l'hôtel. Enfin, même si la plupart s'en doute, il faut privilégier janvier, qui est le mois le plus abordable de l'année, avec une chute spectaculaire des prix constatée dès le 12 janvier, juste après les fêtes. Prêt à tenter l'expérience d'un séjour 5 étoiles en Normandie sans vous ruiner ?