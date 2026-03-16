"Guide Michelin 2026 : Les Morainières décroche la 3e étoile, le palmarès complet des restaurants étoilés"

GUIDE MICHELIN 2026. Le chef Michaël Arnoult du restaurant Les Morainières décroche la consécration suprême avec 3 étoiles. Retrouvez la liste des 62 nouveaux étoilés, dont 7 nouveaux 2 étoiles et 54 premières tables couronnées.

Ce lundi 16 mars 2026, le directeur du Guide Michelin Gwendal Poullennec a levé le voile sur le palmarès 2026 du Guide Michelin sur la scène du Grimaldi Forum de Monaco. Désormais, le célèbre guide rouge compte 668 restaurants étoilés à travers la France. Cette édition 2026 aura révélé 62 nouvelles tables étoilées.

Au bilan de ce millésime : la consécration suprême des 3 étoiles pour Les Morainières de Michaël Arnoult, 7 nouvelles tables distinguées de 2 étoiles et 54 nouveaux établissements qui décrochent leur premier macaron. Retrouvez la liste complète des nouveaux restaurants étoilés au Guide Michelin France 2026 ci-dessous :

Perché sur les hauteurs de Jongieux en Savoie, le restaurant Les Morainières de Michaël Arnoult, à Jongieux, au cœur des vignobles savoyards entre Chambéry et Aix-les-Bains, entre aujourd'hui dans l'histoire très fermée de la haute gastronomie mondiale. Pour obtenir 3 étoiles, un restaurant doit produire "une cuisine remarquable, une table qui vaut le voyage".

Désormais membre du cercle très fermé des chefs triplement étoilés, Michaël Arnoult incarne une gastronomie de l'émotion. Il a été formé à Megève, aux côtés d'Emmanuel Renaut (Flocons de Sel). Sous l'influence du chef triplement étoilé haut-savoyard, il a trouvé sa propre identité : une cuisine d'auteur qui puise sa force dans les racines du terroir alpin. Se définissant avant tout comme un artisan du goût, il sublime chaque produit avec une sensibilité rare et un respect profond pour la nature qui l'entoure. A la tête de son établissement Les Morainières, il forme avec son épouse Ingrid un duo complice depuis une vingtaine d'années.

Selon le guide Michelin, un établissement qui décroche deux étoiles propose "une cuisine excellente et une table qui mérite un détour". Découvrez les 7 nouveaux restaurants couronnés de 2 étoiles en 2026 :

Virtus (Paris 12e) du duo Chiho Kanzaki et Marcelo di Giacomo

Hakuba (Paris 1er) d'Arnaud Donckele et Takuya Watanabe

Frédéric Doucet de Frédéric Doucet (Charolles, 71)

Alliance (Paris 5e) de Toshitaka Omiya

Arbane (Reims, 51) de Philippe Mille

Le Corot (Ville d'Avray, 92) de Rémi Chambard

Bulle d'Osier (Langres, 52) de Valentin Loison

54 nouveaux établissements font leur entrée dans le cercle très fermé des étoilés Michelin en 2026. Une étoile signale "une très bonne cuisine dans sa catégorie". La liste des nouveaux étoilés est annoncée ci-dessous, par régions :

Dans les Hauts-de-France et l'Île-de-France, 14 nouvelles étoiles ont été couronnées :

Le Camélia de Guillaume Stile

Harmonie de Mathieu Boutroy

Héritages de Arthur Dubois

Jin de Satoshi Kobatashi & Akifumi Hara

Monsieur Dior by Yannick Alléno

Prévelle de Romain Méder

Imperial Treasure de Gang Yu

Pilgrim de Masaki Nagao

Hanada de Masayoshi Hanada

Maison Ruggieri Palais Royal de Martino Ruggieri

Zostera de Julien Dumas

Geoélia de Camille Saint-M'leux

Irwin de Irwin Durand

Ruche de Cybèle Idelot

Dans l'Est de la France, 17 nouvelles étoiles ont été couronnées d'une première étoile :

La Maison des Cariatides de Marie-Cécile et Vincent Gomi

L'Étape Dorée de Yo Miyazaki

Maltacina de Kévin Mangione, Lunis Chaïb et Théo Doumecq

Chalet Flachaire de Thomas Flachaire

Mandibule de Maxime Szczepaniak

L'altitude de Guillaume Duchemin & Davide Sessa

Circle de Bastian Ruga

Alexis Baudin de Alexis Baudin

Timilia d'Olivier Parise

Auprès du Clocher de Rémi Genot

Les loges d'Anthony Bonnet

La Table d'Armante de Thomas Vonerscher

Le Puy Tilleul d'Olivier Cloteau

Le M - Domaine de Montagne de Benoît Potdevin & Maximilian Troebs

Erre de Clément Vergeat

La Table du Grapiot de Vivien Sonzogni

Alcôve de Nawal Rezagui

Dans le Sud-Est, 11 restaurants ont été récompensés d'une première étoile :

Garrigue de Nicolas Seibold

Les Oliviers de Martin Feragus

L'Oursin de Ilane Tinchant

La table du Cap Estel de Kévin Garcia

L'Oursin Hôtel les Roches d'Antoine Gras

Auffo de Coline Faulquier

La table de Pierre de Rodolphe Loury

Shanael d'Anthony Denon

Robuchon Monaco de Jonathan Larrieu

Epicentre de Selim M'Nasri

Auberge de La Roche de Louis-Philippe Riel

En Bretagne, ont été récompensés d'une étoile les 6 nouveaux restaurants suivants :

Cent33 de Fabien Beaufour

Lueurs de Romain Zarazaga

Notes de Anthony Carballo

L'Écailler de Arthur Da Costa

Le cercle Cuiraud de Yoann Amado

La table du Domaine du Liziec chez Olivier Samson

En Occitanie, voici les 6 nouveaux restaurants 1 étoile Michelin :

Maison Pellestor Veyrier de Quentin Pellestor-Veyrier

L'Écorce de Bertrand Millar

Holodeck de Baptise Moura

Agapes d'Arnaud Darbas

Les Jardins de Marius Halter

La Belle vie de Denis Martin

Quel restaurant perd sa 3e étoile dans le Guide Michelin 2026 ?

Si le Guide Michelin a confirmé que cette année, les évaluations à la baisse restent limitées, elles touchent des institutions historiques. C'est le cas du seul établissement rétrogradé de sa 3e étoile. Il s'agit de L’Ambroisie (Paris, 4e) : l'institution de la place des Vosges et plus ancien triple étoilé de la capitale, menée par Shintaro Awa après 4 décennies de règne de Bernard Pacaud, a perdu le Graal. Une sanction qui illustre la difficulté de maintenir un tel rang lors d'une succession de chef.

Quels restaurants perdent leur 2e étoile dans le Guide Michelin 2026 ?

Trois tables prestigieuses, dont des institutions familiales historiques, voient leur notation baisser :

Le Suquet de Sébastien Bras (Laguiole, Aveyron)

Le Chabichou de Stéphane Buron (Courchevel, Savoie)

Le Relais de la Poste de Jean Coussau qui détenait ses 2 étoiles depuis 55 ans (Magescq, Landes)

Quels restaurants perdent leur unique étoile dans le Guide Michelin 2026 ?

Au total, 17 restaurants perdent leur macaron cette année 2026 (passage de 1 étoile à une recommandation). Beaucoup de ces retraits s'expliquent par des fermetures, des changements de chefs ou des évolutions de concept.