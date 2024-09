A partir du 15 septembre, attention à l'amende si vos bagages ne respectent pas cette règle de la SNCF

Vérifiez vos bagages, la SNCF va distribuer les amendes à partir de la mi-septembre à bord des TGV et Intercités.

Il arrive souvent d'être sacrément encombrés lors de nos voyages en train, surtout lorsque l'on part aux sports d'hiver, avec les tenues de ski et matériel spécifique de glisse, ou en famille, avec tous les bagages dédiés aux affaires des enfants. A partir du mois de septembre, si vous voyagez à bord d'un train de moyenne ou longue distance de la SNCF, il vous faudra être vigilant avant de faire vos bagages.

Fini le transport de bagages illimités, la SNCF durcit la règle sur les transports de bagages à bord des TGV inOui et des Intercités. Comme c'est le cas à bord d'un avion, les usagers sont désormais limités à deux bagages étiquetés par personne : un bagage cabine et un bagage à main. Cette nouvelle règle sera appliquée à partir du 15 septembre 2024 et son non-respect entraînera une amende de 50 euros ! Et ce n'est pas tout : il faudra veiller à ce que ces bagages ne dépassent pas une certaine mesure. Le bagage cabine doit être "aux dimensions maximales de 70 x 90 x 50 cm (valises, gros sac à dos, sac de randonnée, sac de sport)" et le bagage à main "aux dimensions maximales de 40 x 30 x 15 cm (sac à dos, cabas, sacoche d'ordinateur)", précise le site SNCF Voyageurs.

Les usagers qui transportent un objet imposant comme une poussette, une trottinette, un instrument de musique, une planche nautique ou de snowboard, auront droit aussi à voyager avec un bagage cabine et un bagage à main, à condition que la taille de ces objets lourds ne dépasse pas 90 x 130 cm et qu'ils soient pliés pour la poussette ou la trottinette ou rangés dans un étui étiqueté pour l'instrument ou la planche. Enfin, chaque voyageur est limité à une seule paire de ski par personne, transportée dans une housse étiquetée, sans limite de taille.

Les voyageurs à vélo ont quant à eux deux possibilités : soit ils voyagent avec leur vélo plié ou démonté sous housse étiquetée aux dimensions maximales de 90 x 130 cm, avec "1 double sacoche de vélo étiquetée et 1 bagage à main étiqueté", soit ils réservent un billet supplémentaire à 10 euros par vélo pour voyager avec leur vélo non plié ou démonté et auront droit à "1 bagage étiqueté, 1 double sacoche étiquetée et 1 bagage à main étiqueté", souligne SNCF Voyageurs.

Selon la direction ferroviaire, ce nouveau tour de vis permet "d'éviter des abus ou des questionnements de la part de nos clients. Deux grands bagages et un bagage à main autorisés correspondent à ce qu'il est déjà possible de porter soi-même et en une seule fois". Jusqu'à présent, le nombre de bagages n'était limité que dans les trains Ouigo, la filiale low cost de la SNCF...