Cette plage française est une perle rare : son eau turquoise est digne des tropiques

Cette plage secrète que l'on voudrait garder pour soi est si belle qu'on a décidé de la partager avec vous.

L'été est là et avec, l'envie de se prélasser au soleil, en se laissant bercer par le bruit des vagues... Avec près de 10 000 kilomètres de littoral, la France regorge de belles plages différentes les unes des autres, tantôt sableuses, tantôt rocheuses, propices à la baignade ou aux sports nautiques. Seulement voilà, certaines, victimes de leur succès, sont souvent bondées l'été... Or il existe encore dans l'Hexagone des plages préservées du tourisme de masse. Nous avons trouvé cette pépite, un secret bien gardé qu'on a quand même décidé de vous partager.

Cette plage fait partie de ces endroits secrets que l'on voudrait garder pour soi et les siens. Elle est située sur la Côte des Sables, dans le nord Finistère en Bretagne, et offre une splendide étendue de sable blanc bordée de dunes. Sa mer d'un bleu turquoise digne des tropiques vient compléter le tableau. Il n'y a pas à dire, la splendide plage des Amiets est incontestablement l'une des plus belles plages de France qui mettra en joie les amateurs de grands espaces et de panoramas à couper le souffle !

Cette vaste plage de sable fin, longue d'environ 1 600 mètres, mettra d'accord toute la famille. Dotée d'un club nautique, on y pratique le kayak, la planche à voile, le paddle et même l'équitation jusqu'à midi puis à partir de 19 heures. Les vacanciers en recherche de quiétude y trouveront aussi leur compte, en contemplant cette crique turquoise aux allures de lagon, digne des tropiques, tout en se dorant la pilule sans la foule derrière. La plage des Amiets est surveillée du 1er juillet jusqu'au 31 août, tous les jours, de 13h30 à 19 heures. Bon à savoir, des toilettes publiques à nettoyage automatique sont à disposition près de la plage, de 7h30 à 22h30. Enfin, non loin de la plage, La grenouillère aux Amiets est une retenue d'eau spécialement agencée pour les enfants qui, à marée basse, offre la possibilité de s'initier à la pêche à pied.

Pour se rendre à la plage des Amiets, suivez le littoral de la Côte des Sables direction le nord de Cléder. Vous pouvez également la rejoindre à pieds par le GR34, qui vous permet de découvrir ce magnifique littoral de 13 kilomètres de long entre Roscoff et les Abers, où se succèdent plages de sable blanc, massifs dunaires et roches aux formes insolites sculptées par la mer. Préparez votre crème solaire, votre chapeau de plage et partez à l'aventure découvrir ce joyau de notre pays !