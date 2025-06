"J'aime y venir quand je veux être tranquille" : c'est la plage préférée de Soprano à Marseille

On part à la découverte de la plage préférée de Soprano, charmante et populaire comme le rappeur.

"C'est Marseille bébé" ! Des images montrant Soprano et Ed Sheeran se défier à une partie de pétanque ou arpenter les rues de Marseille à bord d'un tuk-tuk rose ont récemment fait le tour de la toile. Le chanteur britannique s'est littéralement offert une visite guidée de la cité phocéenne par le rappeur français, avant que les deux artistes partagent la même scène de l'Orange Vélodrome.

Tout cela n'a rien d'anodin : Soprano, qui est né à Marseille et connaît la ville comme sa poche, s'est récemment prêté à un exercice tout particulier, qui est celui de guide touristique à Marseille pour une plateforme de réservation d'expériences de voyage, afin de leur présenter son parcours idéal de visite. Un projet qui fait écho à la sortie le 9 juillet du premier film où il joue en tant qu'acteur, "Marius Et Les Gardiens De La Cité Phocéenne", où on le voit dans la peau... d'un guide touristique !

"Cela me donne l'occasion d'écrire une nouvelle lettre d'amour à ma ville et de partager mon Marseille et ses trésors avec tout le monde". Le Marseille de Soprano est ponctué de ses 11 adresses favorites, qui mêlent coups de cœur culinaires, lieux culturels et activités fétiches.

Soprano sur sa plage de prédilection à Marseille : la Bonne Brise. © GetYourGuide

Si Soprano cite la corniche Kennedy parmi ses lieux de prédilection - "c'est la promenade panoramique qui relie les deux meilleures plages de Marseille – la plage des Catalans et la Plage du Prado" - sa plage à lui, c'est la Bonne Brise : "une plage un peu planquée, connue des Marseillais. Elle a gardé son côté sauvage, ses cabanons. J'aime y venir quand je veux être tranquille".

Connue également sous le nom de "plage de la Verrerie" ou de "plage à Dédé", elle fait partie du 8e arrondissement de Marseille et offre une belle vue sur le port de la Madrague. Et la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de galets à l'horizon, mais du sable naturel ! Si la plage est nettoyée quotidiennement, offrant une eau claire et de bonne qualité, elle n'est pas surveillée. Ses cabanons peuvent être loués sur Airbnb ou Booking, pour profiter toute la journée de la plage les pieds dans l'eau, avec le spectacle d'un coucher de soleil merveilleux le soir. "Et surtout, il y a une maison perchée au-dessus de la plage, dans laquelle j'ai tourné une partie de mon clip, Mon Everest", a confié le rappeur.

Entre la Vieille Charité, le City Stade de la Major ou encore le Parc Pastré, Soprano dévoile au grand public le Marseille qu'il aime. Gratuit et accessible tout l'été, son parcours est disponible sur GetYourGuide avec ses anecdotes personnelles et ses souvenirs d'enfance. Des visites street-art aux ateliers culinaires, ses activités secrètes n'auront plus de secrets pour vous. Et si vous passez par Marseille cet été, partez à la chasse aux QR codes dissimulés dans la ville. L'un renvoie vers un message inédit du chanteur !