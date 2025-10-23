La surprise est de taille : cette ville française s'invite dans le Top 5 mondial des meilleures destinations culturelles

Cette ville française rivalise avec de grandes métropoles mondiales en tant que destination culturelle.

Si le voyage court a la cote, le séjour culturel gagne aussi en popularité. Les Français sont nombreux à vouloir concilier détente et activités culturelles. Visites de sites historiques, musées, expositions... Le choix est vaste dans notre beau pays. Et la France est particulièrement appréciée sur ce point, même par les étrangers.

Une étude vient ainsi de révéler les meilleures villes culturelles à visiter dans le monde. La surprise est "de taille" : une commune française rivalise avec les grandes capitales culturelles mondiales en se hissant à la 5e place du palmarès. L'analyse provient d'Icelandair, la compagnie aérienne islandaise, qui a passé au crible 30 destinations du monde offrant le meilleur mélange de musées, d'histoire et d'intérêt culturel à partir de données publiques selon 6 critères : le nombre de musées, la densité des bibliothèques et musées, le nombre de sites UNESCO, l'intérêt de recherche en ligne et la proportion de musées gratuits.

Le classement établi a permis à une ville de France de devancer les capitales prestigieuses comme Athènes (arrivé 6e), Lisbonne (7e) ou une grande ville comme Amsterdam (8e).

Le beffroi de l'hôtel de ville de Lille, inauguré en 1932, a été classé à l'Unesco en 2005. © clemMTravel - stock.adobe.com

C'est donc la ville de Lille qui crée la surprise en se hissant dans le Top 5 mondial des villes les plus culturelles, juste après Barcelone à la 4e place. Si Washington aux États-Unis a pris la tête du classement et que Paris et Dublin complètent le podium, Lille souligne la force culturelle de la France bien au-delà de sa capitale.

Mais qu'a-t-elle de si impressionnant ? Si Paris attire depuis toujours les regards avec ses géants comme le Louvre, celle que l'on surnomme "la capitale des Flandres" a consolidé au fil des ans un statut de métropole culturel de premier plan. Si Lille impressionne depuis toujours avec son emblématique Palais des Beaux-Arts, l'un des plus grands musées de France après le Louvre, et son Beffroi de l'Hôtel de Ville inscrit à l'Unesco, son effervescence s'est déployée à travers les événements audacieux de Lille 3000, un programme culturel récurrent qui transforme la ville en plateformes d'art contemporain internationales, après que la ville ait été désignée "Capitale Européenne de la Culture" en 2004.

Lille 3000 © philippe theret - stock.adobe.com

Et l'effervescence lilloise ne s'arrête pas là : la Métropole Européenne de Lille (MEL) donne accès, via le pass culturel local C'Art, à un réseau d'une quinzaine de lieux culturels majeurs comme La Piscine de Roubaix (un musée d'Art et d'Industrie dans une ancienne piscine Art Déco), ou le visionnaire LaM à Villeneuve d'Ascq (Art Moderne, Contemporain et Art Brut).

Cette performance inattendue de Lille dans le classement d'Icelandair donne à tirer un enseignement : la richesse culturelle d'une ville ne se limite pas à l'aura des grandes capitales : dans le top 20, Lille côtoie même d'autres villes françaises comme Nice et Bordeaux en France qui se hissent respectivement aux 15e et 16e place, mais aussi Édimbourg au Royaume-Uni à la 11e place et Séville en Espagne en 20e position.