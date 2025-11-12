Aurores boréales en France : où et quand peut-on les observer cette nuit encore ?

De nouvelles aurores boréales sont attendues dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 novembre 2025. Ce qu'il faut savoir.

Entre 3 heures et 5h30, tôt ce mercredi 12 novembre au matin, les Français ont pu profiter de magnifiques aurores boréales visibles à l'œil nu, du nord au sud du pays. Un phénomène plutôt rare sous nos latitudes et qui a fait le bonheur de nombreux internautes. Que les retardataires se rassurent, des aurores boréales seront à nouveau visibles la nuit prochaine. À compter de ce mercredi 12 novembre, 23 heures, et ce jusqu'à 3 heures du matin jeudi 13 novembre, les amateurs d'aurores boréales sont invités à regarder en direction du nord.

"La tempête géomagnétique n'est pas terminée", prévient ainsi Météo-villes, ajoutant que "les dernières prévisions s'attendent à un nouveau pic d'activité pour la soirée du mercredi 12 novembre 2025" et qu'il faudra donc "regarder vers le nord, si possible dans une zone avec très peu ou pas de pollution lumineuse".

Des outils pour connaître, à court terme, l'emplacement des aurores boréales

Pour observer les aurores boréales, il est donc préférable de fuir les villes, souvent trop illuminées la nuit. Mais pour ce qui est de leur emplacement exact et de leur intensité, il n'existe aucune certitude. En revanche, certains outils permettant des prédictions à court terme, à savoir entre une demi-heure et une heure et demie plus tôt, existent. Parmi eux, on note le Centre opérationnel de météorologie de l'espace des Alpes et la N.O.A.A. Space Weather Prediction Center.

Plutôt observables à proximité des pôles en temps normal, les aurores boréales sont exceptionnellement rendues visibles grâce à une éruption solaire survenue le 11 novembre au matin. "Cette éruption a entraîné des éjections de masse coronale (CME) à grande vitesse. Celle-ci a fini par atteindre la Terre durant cette nuit du mardi 11 au mercredi 12 novembre 2025, provoquant une tempête géomagnétique et des aurores boréales visibles jusqu'à des latitudes inhabituelles", explique ainsi Météo-Villes.