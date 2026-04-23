Ce lagon turquoise que tout le monde prend pour les Maldives se trouve bien en France

Ce paradis méconnu en France offre un véritable choc visuel à vivre dès le printemps.

On imagine souvent que pour plonger dans une eau cristalline bordée de sable blanc immaculé, il faut viser les Maldives, la Thaïlande ou la Polynésie. Pourtant, l'un des paysages les plus exotiques de la planète se cache à moins de 20 kilomètres de nos côtes. Un décor digne d'un atoll tropical, où le vert émeraude et le bleu lagon se rencontrent, mais sans les récifs coralliens.

La transparence de l'eau y est presque irréelle. On y trouve des bancs de sable fin qui apparaissent et disparaissent au gré des marées, reliant des îlots entre eux comme par magie. Sous la surface, le spectacle continue : entre les champs d'haricots de mer et des épaves mystérieuses, les fonds marins sont incroyables. C'est aussi une réserve naturelle protégée où nichent des oiseaux rares, comme les sternes ou les huîtriers pies.

Les célèbres catamarans des Glénan en escale sur le banc de sable de Guiriden de l'archipel des Glénan. © Westside - Adobe Stock

On l'appelle le "Tahiti breton" : bienvenue dans l'archipel des Glénan ! Ce joyau du Finistère sud doit la clarté exceptionnelle de ses eaux au maërl, une algue calcaire blanche qui tapisse les fonds. Le spot à ne pas manquer, c'est l'île Saint-Nicolas. C'est la seule île de l'archipel accessible en escale libre, les autres étant privées ou réservées au célèbre centre nautique international qui forme les meilleurs skippers du monde.

On fait le tour de l'île à pied pour profiter de la plus petite réserve naturelle de France (1,5 hectare) et admirer en avril le Narcisse des Glénan, une fleur blanche unique au monde. Pour les amateurs de sensations, direction le "tombolo" : à marée basse, une langue de sable se découvre et permet de marcher sur l'eau pour rejoindre l'île de Bananec. Un moment magique, idéal pour les photographes !

Le célèbre tombolo de l'île Saint-Nicolas, cordon de sable blanc qui se découvre à marée basse et qui relie Saint-Nicolas à l'île de Bananec. © d.lemoine - stock.adobe.com

L'île est facilement visitable en une journée et reste accessible : des navettes relient Saint-Nicolas d'avril à octobre au départ de Concarneau, Bénodet ou Fouesnant. Comptez environ 40 euros pour une traversée aller-retour et 50 euros pour une croisière commentée. Pour ceux qui veulent explorer les fonds sans se mouiller, le catamaran Capitaine Némo propose une vision sous-marine grâce à ses salons immergés. Il faut noter toutefois qu'il n'y a quasiment pas de points de restauration : ici, on vient avec son pique-nique et on repart avec ses déchets.

Les Glénan sont la preuve qu'il n'est pas nécessaire de traverser l'Atlantique pour vivre un rêve tropical. Entre session de kayak et farniente sur le sable blanc, l'archipel offre une déconnexion totale. C'est une destination immanquable dès le printemps pour quiconque veut s'offrir un shoot de bleu sans quitter l'Hexagone.