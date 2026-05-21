"J'ai cru à une blague" : le jardin d'un peintre de l'Oise en lice pour le "Monument préféré des Français"

Son jardin aux airs de Giverny a été sélectionné par Stéphane Bern pour le "Monument préféré des Français". Ce peintre de l'Oise n'en revient toujours pas.

Il reconnaît s’être “pincé” en apprenant la nouvelle. Mais de nombreux visiteurs qui se rendent dans son jardin sont “estomaqués” par tant de beauté. À 78 ans, cet artiste peintre d'origine néerlandaise vit un scénario digne d'un film. Sélectionné à la surprise générale pour représenter sa région à la télévision, il s'apprête à livrer bataille. Pourtant, son Eden végétal reste encore largement méconnu du grand public.

Imaginez un paradis d'eau et de verdure d'1,5 hectare où s'épanouissent 12 000 tulipes au printemps (dont de rares Flamingos Queens), suivies de 1 500 dahlias, 330 pieds d'hortensias et des nénuphars par dizaines. Ce décor idyllique, né dans les années 2000, est le fruit d’un travail titanesque.

Avec son épouse Marie-Thérèse, l'artiste a métamorphosé une ancienne friche industrielle en une véritable palette à ciel ouvert, sculptée pour capter la lumière lorsqu'il peint. Si la presse et les visiteurs comparent inévitablement ce lieu au mythique Giverny de Claude Monet, le maître des lieux balaie l'analogie d'un revers de main.

Des nénuphars, un étang, un pont bleu... On prête volontiers des airs de Giverny au jardin d'André Van Beek. © JAG IMAGES - stock.adobe.com

Ce havre de paix, c'est le Jardin André Van Beek, situé à Saint-Paul, tout près de Beauvais, dans l'Oise. Labellisé "Jardin remarquable", il est en lice pour l'émission "Le Monument préféré des Français", présentée par Stéphane Bern. Un choc pour le peintre-jardinier : “Sur le coup, j’ai cru à une blague. Je pensais que j’allais être dans une catégorie jardins, mais je suis dans la catégorie monuments et je suis le seul jardin. C’est génial, mais ça fait peur !”, nous confie-t-il en exclusivité.

Face à des géants comme l’Arc de Triomphe ou le Viaduc de Millau, l'artiste hallucine : “Je suis un post-impressionniste, mais là je vis dans du surréalisme en ce moment". Ce n'est pourtant pas son premier coup d'essai télévisuel.

En 2014, le site avait décroché la 4e place du "Jardin préféré des Français". Mais cette fois, André Van Beek change de stratégie. Depuis 15 jours, il a posé ses pinceaux pour mener campagne auprès de ses clients, des associations et des collectivités. “Si on me sélectionne pour être voté, je suis là pour gagner ! Donc j’y vais, je travaille à temps plein carrément. Pour l'instant, les tableaux attendront".

Pour atteindre la finale nationale, il doit d'abord éliminer son rival des Hauts-de-France : la piscine Art déco de Bruay-la-Buissière. Face aux mosaïques et aux plongeoirs, le peintre refuse de s'engager dans une guerre de com'. “Je n’ai pas d’argument pour défendre mon jardin : mon jardin se défend tout seul. C’est comme pour mes tableaux, je les ai jamais vendus, on me les a achetés !” Le septuagénaire joue collectif : s'il gagne ce premier round, c'est pour faire tourner l'économie locale : "Les restaurants du coin, les hôtels, les autres jardins aux alentours qui se visitent aussi... C’est tous ces gens-là qui vont gagner surtout avec moi.”

Le jardin accueille les visiteurs d'avril à octobre pour 7 euros. Si l'artiste préfère le calme de son atelier, il s'installe parfois au cœur de son Eden pour peindre par grand soleil, sous l'œil des curieux qui peuvent acquérir ses toiles dans la galerie. Pour soutenir ce coin de paradis picard et l'aider à se qualifier, les votes sont ouverts jusqu'au 22 mai sur le site de France Télévisions. Pour ce créateur autodidacte, voir ce jardin élevé au rang de "Monument" n'est-elle pas la plus belle reconnaissance de 26 ans de travail ?