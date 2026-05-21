Netflix adapte ce roman culte qui a conquis des millions de lecteurs

Un best-seller sorti en 2009 fait l'objet d'une adaptation en film sur Netflix qui promet d'émouvoir les abonnés.

La littérature est une source d'inspiration inépuisable pour les boîtes de production. Il n'est pas rare que Netflix (parmi d'autres) pioche dans les romans populaires pour en faire des programmes à destination de ses abonnés. Harlan Coben, Virginie Grimaldi ou encore David Nicholls et Gabriel Garcia Marquez ont vu leurs œuvres revivre sur la plateforme de streaming ces dernières années.

Depuis le 8 mai, Netflix propose l'adaptation d'un autre best-seller qui promet d'émouvoir ses abonnés. Paru en 2024 en France, De si remarquables créatures de Shelby Van Pelt s'est démarqué par son originalité et a conquis les lecteurs et la critique. Madame Figaro le décrivait d'ailleurs comme un "antidote rêvé à la morosité" grâce à son charme indéniable et ses personnages attachants.

© Courtesy of Netflix © 2026.

L'intrigue se concentre sur Marcellus, une pieuvre géante qui vit à l'aquarium de Sowell Bay. Tous les jours, l'animal voit passer des humains devant sa vitre. Il s'intéresse particulièrement à Tova, une agente d'entretien de 70 ans endeuillée qui tente de redonner du sens à sa vie après la disparition inexpliquée de son fils. Elle trouve en Marcellus un allié inattendu, et une drôle de relation va se nouer entre cette femme et cet animal.

Sally Field, qui s'est démarquée dans Forrest Gump, Norma Rae ou Madame Doubtfire, incarne ici une femme résiliente dont la drôle d'amitié avec une pieuvre va l'aider à résoudre un mystère longtemps enfoui. A ses côtés, on retrouve également les comédiens Lewis Pullman (Thunderbolts*, Top Gun : Maverick, Lessons in Chesmitry) et Colm Meaney (Star Trek : Nouvelle génération).

Les amateurs de comédies dramatiques délicates, réconfortantes et sensibles trouveront très probablement leur bonheur avec De si remarquables créatures. Le film est mis en ligne sur Netflix depuis le 8 mai 2026, date à laquelle les abonnés peuvent découvrir la pieuvre Marcellus.