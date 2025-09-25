C'est une pépite française : ce château de rêve fait partie des escapades les plus magiques d'Europe

Oubliez les châteaux de la Loire bondés, laissez-vous transporter par ce château de contes de fées en France.

Parmi les châteaux les plus beaux d'Europe, une forteresse française a été proclamée la plus isolée pour une escapade magique en Europe aux côtés de 9 autres châteaux européens. Perché sur son éperon rocheux et à l'allure majestueuse, il est facile de comprendre pourquoi ce château est considéré comme un "refuge de conte de fée idéal".

Pour dénicher la perle rare, le spécialiste de la location de voitures Avis a analysé plus de 50 châteaux européens à partir des tendances des réseaux sociaux, des données de recherche Google, des avis laissés sur TripAdvisor et de la proximité de l'aéroport. Noté 4,5/5 sur Tripadvisor, avec plus de 60 500 recherches mensuelles et un score d'isolement élevé de 63, le château du Haut-Kœnigsbourg se classe parmi les 10 châteaux européens les plus plébiscités pour une escapade magique à l'abri de la foule cet automne.

Le château du Haut-Koenigsbourg dans le Bas-Rhin en Alsace. © santosha57 - stock.adobe.com

Tutoyant les sommets à 757 mètres d'altitude, ce château médiéval offre une vue à 360° et à couper le souffle sur la forêt environnante, renforçant cette sensation d'être isolé et hors-du-temps. Son apparence, avec ses tours, ses bastions, son pont-levis et ses murs en grès rose en fait un véritable château de conte de fées qui a inspiré le célèbre réalisateur japonais Hayao Miyazaki pour son film d'animation Le Château ambulant et qui a servi de décor à des films comme La Grande Illusion de Jean Renoir, chef d'œuvre du cinéma des années 30.

Le château du Haut-Kœnigsbourg a traversé plusieurs siècles, des princes et des empereurs allemands aux guerres médiévales, et sa restauration méticuleuse menée au début du XXe siècle a permis de lui redonner sa splendeur d'antan. Dominant la plaine d'Alsace, le panorama est imprenable par temps clair sur les Vosges, la vue s'étendant jusqu'à la Forêt-Noire en Allemagne et parfois même jusqu'aux Alpes suisses.

Après avoir parcouru une route forestière étroite et sinueuse offrant déjà la sensation de s'éloigner du monde moderne, l'entrée se fait par le pont-levis qui enjambe le fossé. En pénétrant dans la cour d'honneur, la magie opère : le château n'est pas un seul bâtiment mais un ensemble de cours et de terrasses qui se superposent comme une véritable ville fortifiée !

Tout en haut de l'escalier principal du château du Haut-Kœnigsbourg. © SIPA (publiée le 25/09/2025)

On ne sait plus où donner de la tête entre son puits qui est un chef-d'œuvre d'ingénierie, sa salle des fêtes richement décorée de fresques et d'armoiries, ses collections d'armes du Moyen Âge, le logis seigneurial... Plus haut, le Grand Bastion et le donjon dominent l'ensemble et veillent sur la plaine d'Alsace qui s'étend à perte de vue. Vous ne manquerez pas de parcourir le chemin de ronde pour profiter de différents angles de vue spectaculaires. Pour prolonger l'expérience, vous pourrez faire une randonnée dans le massif forestier qui entoure le château.

Comme les escapades d'un week-end font leur grand retour, vous combinerez la visite de ce château avec les merveilles qui l'entourent : la Montagne des Singes où vivent en semi-liberté plus de 200 macaques de Barbarie ou la Volerie des Aigles dans les ruines du château de Kintzheim, sans oublier la célèbre Route des Vins qui vous fera passer par les charmants villages de Ribeauvillé, Riquewihr ou Bergheim.