"De l'eau froide sur les pommes de terre au four - avec cette astuce, elles seront croustillantes, dorées et moelleuses !"

Il y a 4 secrets pour obtenir de délicieuses pommes de terre au four. Découvrez-les !

Si vous avez envie de pommes de terre au four, adoptez cette astuce simple mais très efficace. Les pommes de terre deviennent tendres et aérées à l'intérieur, mais croustillantes et joliment dorées à l'extérieur. Ce conseil s'applique également aux pommes de terre frites dans un bain d'huile.

Pour obtenir de savoureuses pommes de terre au four, laissez-les tremper dans l'eau froide, après les avoir nettoyées et coupées (en tranches épaisses ou en dés), pendant 30 minutes à une heure. Durant cette période, l'amidon à la surface des pommes de terre est éliminé par l'eau, leur donnant ainsi la nuance brune désirée lorsqu'elles sont cuites. De plus, en trempant les pommes de terre dans l'eau froide, leur taux d'humidité change, les rendant moelleuses et aérées à l'intérieur (car l'intérieur cuira plus lentement) mais croustillantes à l'extérieur.

Après les avoir retirées de l'eau froide, séchez-les soigneusement avec du papier absorbant. Pendant ce temps, préchauffez le four à 220 degrés afin qu'il soit bien chaud lorsque vous y mettez les pommes de terre. Ajoutez de l'huile d'olive, du sel et du poivre sur les pommes de terre et mélangez bien avec les mains. Au lieu de l'huile d'olive, vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol ou une autre huile ayant un point de fumée élevé, comme l'avocat ou le sésame. En revanche, les huiles ayant un point de fumée bas, comme la noisette, la lin ou le germe de blé, sont à éviter. D'autres assaisonnements peuvent être utilisés, tels que l'ail ou l'oignon en poudre, le paprika, le chili, le romarin ou le thym séché.

Étalez les pommes de terre assaisonnées sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Veillez à ne pas trop les serrer, sinon elles ne cuiront pas uniformément. Laissez les pommes de terre au four pendant 35-40 minutes à 220 degrés, sans les couvrir de papier aluminium. Elles doivent être dorées en surface et avoir une couleur dorée, mais la fourchette doit facilement les pénétrer. Les pommes de terre au four se marient notamment bien avec la célèbre sauce tzatziki grecque.

Avant de vous lancer, souvenez-vous de ces 4 astuces importantes pour obtenir de délicieuses pommes de terre au four : 1) les tremper dans l'eau froide, 2) préchauffer le four, 3) sécher soigneusement les pommes de terre avec du papier absorbant, et 4) éviter de trop les serrer dans le plat.