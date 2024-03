Ces lasagnes venues du sud de l'Italie sont à essayer d'urgence, remplacez la béchamel par cet ingrédient

Découvrez la recette traditionnelle des lasagnes sans béchamel, comme en Italie du sud !

Les fameuses lasagnes à la bolognaise, ces merveilleuses pâtes à plusieurs étages qui font autant plaisir aux enfants qu'aux adultes, sont un des plats familiaux préférés des Français. Il est évidemment importé d'Italie. Ce plat de pâtes originaire d'Emilie-Romagne se cuisine autant avec de la béchamel que sans. Cela dépend des régions... Un long débat qui divise l'Italie du nord et l'Italie du sud, cette dernière n'adoptant pas du tout cet ingrédient. Selon la légende, la béchamel ne serait arrivée en Italie qu’au XIXe siècle, lorsque la femme de Napoléon Ier devint Duchesse Souveraine de Parme...

Dans le sud de l'Italie, on préfèrera utiliser du mascarpone à la place de la béchamel, dans une préparation relativement simple. Pour 4 personnes, il convient de disposer de feuilles de lasagnes sèches, achetées chez le traiteur italien de préférence (autrement, les plaques achetées en supermarché font l'affaire), de 600 grammes de viande de bœuf hachée, de deux conserves de tomates (de la marque Mutti de préférence), d'un pot de mascarpone et de trois boules de mozzarella. Ajoutez à votre liste de courses un triangle de Parmigiano Reggiano frais, une carotte, une échalote, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de céleri fin coupé en dés, un demi verre de vin blanc, de deux feuilles de laurier, d'huile d'olive, de sel et de poivre.

Vous avez tout ? Voici la recette à suivre étape par étape :

Commencez par préparer vos légumes et condiments. Epluchez l'échalote, les gousses d'ail et la carotte et ciseler le tout. Faites revenir dans une poêle l'échalote, l'ail, le céleri et les carottes dans un filet d'huile d'olive. Quand ils sont confits, verser le vin blanc et mélanger jusqu'à ce qu'il s'évapore.

Il est alors temps de passer au reste de votre garniture. Faites revenir la viande puis ajoutez les conserves de tomates. Laissez mijoter quelques instants avant d'ajouter le laurier au mélange et laissez infuser. Vous pouvez alors laisser mijoter à feu doux minimum une heure pour que la sauce réduise mais reste un peu liquide.

Pendant ce temps, préparez un mélange de mascarpone, parmesan et mozzarella pour former une pâte un peu solide. Il ne reste plus qu'à saler et poivrer avant de passer à l'assemblage de vos lasagnes. Dans un plat à gratin, disposez une couche de sauce tomate-boeuf, ajoutez par-dessus une couche du mélange de fromage par cuillérées en répartissant bien, puis ajoutez par-dessus la feuille de lasagnes sèches en pressant le tout.

Répétez l'opération pour former autant de couches que nécessaire. Sur la dernière couche de feuille de lasagnes sèches, il suffit de verser un peu de liquide de la sauce tomate, puis un mélange de fromage, pour gratiner. Poivrez et ajoutez un filet d'huile d'olive. Placez le plat dans un four entre 200 et 225 degrés pendant 45 minutes, en recouvrant d'une feuille d'aluminium.



Vous l'aurez compris, votre plat de lasagne est tout aussi gourmand avec le mascarpone qui apporte autant de crémeux que la béchamel. En Italie, il existe une multitude de variantes du plat de lasagnes, en associant de la ricotta avec du jambon blanc, ou du saumon et des épinards selon la célèbre recette florentine, plus au nord...