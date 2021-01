France - Suisse : heure, chaîne TV… Les infos du match de handball

FRANCE - SUISSE. L'équipe de France masculine affronte la sélection helvète, ce lundi 18 janvier 2021, au Mondial de handball. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ?

Déjà assurée de participer tour principal, l'équipe de France de handball est opposé aujourd'hui la Suisse avec néanmoins l'ambition de remporter une troisième victoire en autant de matchs puisque les points acquis lors de cette première phase contre les pays qualifiés seront conservés au tour suivant et seront donc décisifs pour la qualification en quart de finale de ce Mondial 2021. "L'objectif est de nous mettre dans les meilleures conditions pour entamer cette poule compliquée du tour suivant et d'envisager les quarts de finale", a ainsi résumé Guillaume Gille le sélectionneur des Bleus, hier, devant la presse. Pour ce troisième et dernier match dans le groupe E, la France devait initialement affronter la modeste équipe des Etats-Unis et aurait pu envisager de faire reposer ses cadres en vue de la suite de la compétition, mais les Américains ayant finalement déclaré forfait en raison d'un grand nombre des cas de Covid-19 dans son effectif, c'est donc finalement la Suisse et son redoutable meneur de jeu Andy Schmid, invités de dernière minute, qui seront au menu du jour. Désormais en confiance, Michael Guigou et ses partenaires semblent toutefois disposer des armes suffisantes pour s'offrir un nouveau succès. Réponse au coup de sifflet final, ce soir, aux alentours de 19h30.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match entre la France et la Suisse : il sera donné à 18h (heure française), ce lundi 18 janvier 2021, depuis la Halle des Sports de la Ville-du-6-Octobre, proche de Gizeh, en Egypte, où se dispute ce Championnat du monde de hand.

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de hand et pour les supporters de l'équipe de France : aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV française à l'occasion du troisième match de l'équipe de France dans ce Mondial 2021. Pour voir le match en direct, rendez-vous sur la chaîne beIN Sports 1 (le programme TV).

Dans le cas où préférez regarder France - Suisse en streaming, il faudra vous tourner vers le site Internet beIN Connect. L'accès au flux vidéo est également réservé aux abonnés.

Ce match du Mondial 2021 de handball masculin entre la France et la Suisse sera également à vivre en direct commenté sur notre site ce soir (rendez-vous sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Découvrez aussi, avant la rencontre, la présentation des enjeux du match et, au coup de sifflet final, le résumé de la rencontre et les premières réactions.