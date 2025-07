Thierry Ardisson : "ta famille, tu fuiras", "la mort en face, tu regarderas"... Audrey Crespo-Mara dévoile les préceptes de "L'Homme en noir"

Thierry Ardisson est au coeur d'un projet de son épouse Audrey Crespo-Mara, qui entend dévoiler celui qui se cache derrière "L'Homme en noir".

Il a raconté sa mort dans un livre. Le voilà au centre d'un documentaire presque hagiographique réalisé par sa propre épouse. Thierry Ardisson se dévoile dans plusieurs projets en 2025. A l'âge de 76 ans, "L'Homme en noir", qui a bousculé (et parfois tétanisé) le PAF, semble décidé à laisser une trace dans les mémoires. Quitte à faire appel à Audrey Crespo-Mara, célèbre intervieweuse de Sept à huit sur TF1, qui partage sa vie depuis 15 ans.

La journaliste de 49 ans excelle dans les portraits et les confidences des stars sur la Une. Elle est donc la mieux placée pour un documentaire événement, intitulé "La face cachée de l'homme en noir" sur son propre mari. Ce projet, qui sera diffusé sur la chaîne TMC du groupe TF1, a été officialisé lors de la conférence de presse de rentrée de la Une le 1er juillet.

"Vous l'avez vu interviewer Mikhaïl Gorbatchev, Angelina Jolie, Robbie Williams, Mariah Carey, Brad Pitt, Jane Fonda, Robert De Niro… Vous le connaissez, mais vous ne le connaissez pas. Ardisson, tout le monde en a parlé sans jamais approcher sa vérité. Mon ambition : vous faire découvrir celui qui se cache derrière le costume de 'L'Homme en noir'", écrit Audrey Crespo-Mara dans le résumé du documentaire.

"Les 10 Commandements" de la vie de Thierry Ardisson

Face à son épouse, Thierry Ardisson devrait donc se livrer comme jamais selon la promesse du dossier de presse. "Je me suis dit : s'il est quelqu'un qui doit pouvoir le percer à jour, c'est moi qui suis journaliste, portraitiste, et qui vis avec lui depuis 15 ans", assure la portraitiste. Audrey Crespo-Mara a par ailleurs choisi un angle original en dévoilant "les 10 Commandements" de la vie de Thierry Ardisson. Parmi ceux-ci figurent des préceptes forts comme "Ta famille, tu fuiras", "À la drogue, tu succomberas", "De ton métier, tu feras une fête", "La mort en face, tu regarderas", ou encore "La postérité, tu chercheras".

Selon la journaliste, "l'histoire personnelle d'Ardisson reflète les époques qu'il a traversées, leurs contradictions, leurs utopies, leurs outrances, leurs violences. Comme autant de facettes d'un homme et de la société au tournant du siècle".

Thierry Ardisson s'est déjà livré dans une autofiction sortie cette année et intitulée "L'Homme en noir" (Plon), dans lequel il imagine sa mort, par balles, sur le plateau de Tout le monde en parle. L'occasion d'ultimes entretiens imaginaires souvent décalés et toujours révélateurs avec les plus grands, de Johnny Hallyday à Michel Rocard, de Serge Gainsbourg à Marie-Antoinette, de Karl Lagerfeld à Jésus... "Je veux voir la mort arriver en face", lançait l'intervieweur tonitruant, nightclubber, libertin et monarchiste assumé dans Le Parisien, à l'occasion de la sortie du livre.

Dans quelques mois, il va donc se raconter de nouveau à travers le regard de celle qui le connaît mieux que personne. La date de diffusion de ce portrait intime n'a pas encore été communiquée par la chaîne, mais il sera assurément l'un des événements de la prochaine saison sur TMC.