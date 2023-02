DIRECT. Ligue 1 : le PSG doit réagir, classement et calendrier de la 24e journée

La 24e journée du championnat de France de Ligue 1 débute ce vendredi 17 février avec l'affiche entre l'AJ Auxerre et l'Olympique Lyonnais.

L'essentiel

Après une grosse semaine européenne marquée notamment par la défaite du PSG face au Bayern Munich, place au championnat de France de Ligue 1 avec la 24e journée. La lutte pour le podium est de plus en plus intense et les points en bas du classement de plus en plus précieux. Vous pouvez suivre en direct et en intégralité les temps forts de la journée avec les buts, les résultats et la mise à jour du classement en direct.