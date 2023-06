Ligue 1 : à quelle heure sort le nouveau calendrier de la Ligue 1 ?

La saison 2023-2024, qui sera la première année à 18 clubs, va lever le voile sur son calendrier ce jeudi 29 juin.

La saison 2023 se jouera à 18 clubs, une décision prise il y a quelques années pour renforcer la qualité du championnat de France de Ligue 1. Dans le détail, la 1e journée se déroulera le week-end des 12 et 13 août 2023 et la 34e et dernière le samedi 18 mai 2024. Une seule journée sera programmée en semaine, le mercredi 20 décembre 2023 (17e), juste avant la trêve hivernale. La reprise, elle, aura lieu le week-end des 13 et 14 janvier 2024. Le match aller des barrages d'accession à la Ligue 1 aura lieu le jeudi 30 mai 2024, et le match retour se déroulera le dimanche 2 juin 2024. Cette double confrontation opposera le 16e de Ligue 1 au vainqueur des playoffs de Ligue 2.

Mais pour connaître l'intégralité du calendrier de la saison 2023-2024 du championnat de France de Ligue 1, rendez-vous à partir de 14h jeudi 29 juin sur les réseaux sociaux de la Ligue 1 Uber Eats où vous pourrez connaître le calendrier de votre club de coeur. Pour le voir en intégralité, il faudra patienter jusqu'à 16h. Ce dernier sera officiellement dévoilé sur les sites officiels de la LFP. Notons tout de même que nous connaissons les dates du Classico. Le match aller PSG / OM se déroulera le 24 septembre prochain, pour la 6e journée de Ligue 1. Le match retour se disputera au printemps, pour la 27e journée du championnat, le 31 mars 2024.

En savoir plus

Les plus belles affiches de Ligue 1 sont sur Amazon Prime Vidéo, pour 12,99 € / mois Offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime

Pour cette saison 2023-2024, Amazon Prime a obtenu 80% des droits TV du championnat de France de foot de la Ligue 1. Le nouveau diffuseur couvre 8 matchs par journée : le match du vendredi soir (21 heures), celui du samedi après-midi (17 heures), le multiplex du dimanche (15 heures), le match du dimanche soir (20h45) et la rencontre du dimanche midi (13 heures). Amazon a d'ailleurs créé une chaîne spéciale : Pass Ligue 1.

C'est Canal + qui diffuse les deux autres rencontres de chaque journée en début de saison : la rencontre du samedi soir (21 heures) et celle du dimanche à 17 heures.