"DIRECT. JO 2022 : après l'or de Papadakis - Cizeron, nouvelle consécration en biathlon ? Le programme"

"On est en positions chasseurs" : voici les mots de Romain Heinrich, classés 13e ce lundi après-midi après la seconde manche de bob à deux hommes dans ces JO 2022. Avec Dorian Hauterville, les deux Français ne se fixent aucune limite et espère grapiller des places dans la compétition de bobsleigh dès la troisième manche ce mardi 15 février à partir de 13h15 (heure française).

Les tournois hommes et femmes de curling des JO 2022 continuent ce mardi 15 février. Dans la compétition masculine, les rencontres débutent à partir de 2h05 (heure française) avec au programme : Comité Olympique Russe - Norvège, Canada - Chine, Suisse - Etats-Unis, Suède - Danemark. A partir de 13h05, quatre autres rencontres auront lieu : Suède - Grande Bretagne, Italie - Etats-Unis, Norvège - Chine, Comité Olympique Russe - Canada. Entre temps, les femmes ont rendez-vous avec la session n°9 du tournoi dès 7h05 : Chine - Comité Olympique Russe, Suède - Danemark, Etats-Unis - Suisse et Grande Bretagne - Japon.

Suite du tour préliminaire hommes de hockey sur glace des JO 2022 avec quatre rencontres ce mardi 15 février à partir de 5h10 : Slovaquie - Allemagne, Danemark - Lettonie. La République Tchèque et la Suisse s'opposeront à 9h40 tandis qu'à 14h10, le Canada et la Chine clôtureront la journée.

Le Canada tient sa revanche. Après sa défaite en 2018 aux JO de PyeongChang, les Canadiennes ont l'occasion de remporter le tournoi de hockey sur glace après leur large victoire en demi-finale ce lundi matin face à la Suisse (10-3). De leur côté, les Etats-Unis ont rejoint le Canada en finale cet après-midi en s'imposant face à la Finlande (4-1). Elles peuvent réaliser le doublé après 2018. Depuis 2010 et les Jeux olympiques de Vancouver, les Canadiennes et les Américaines s'affrontent en finale du tournoi femmes de hockey sur glace. La rencontre pour la médaille de bronze opposera la Suisse à la Finlande.

16:15 - La Suède en sursis

Elles devaient s'imposer pour espérer conserver leur titre de championnes olympiques. Les Suédoises l'ont fait face à la Suisse (6-5) ce lundi après-midi et peuvent encore se qualifier pour les demi-finales du tournoi femmes de curling des JO 2022. Parmi les autres affiches de la journée, le Danemark et la Corée ont largement battu le Comité Olympique Russe (10-5) et le Japon (10-5). Chez les hommes, l'Italie s'est inclinée face au Canada (3-7) et la Suède a disposé du Comité Olympique Russe (7-5).