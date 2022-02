"DIRECT. JO 2022 : Clément Noël, biathlon... Le programme de mercredi"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. Le grand jour de Clément Noël ? Le Vosgien entre en lice ce mercredi 16 février à l'occasion du slalom hommes en ski alpin. Une nouvelle médaille pour le biathlon français avec le relais femmes ? Du ski de fond avec les sprints classiques par équipes hommes et femmes. Le programme de ce mercredi 16 février.

19:30 - Une médaille pour les équipes en ski de fond ? Médaillé de bronze en relais hommes en ski de fond, les fondeurs Hugo Lapalus et Richard Jouve peuvent décrocher une deuxième breloque dans ces JO pour le ski de fond. En sprint classique par équipes hommes, les deux tricolores sont associés au départ des demi-finales à partir de 9h15 (heure française) et la finale aura lieu à 10h45. Côté femmes, l'épreuve débute avec les demi-finales dès 8h15 où Mélissa Gal et Léna Quintin sont associées. Les Françaises visent une finale dans ces JO 2022 qui est programmée à 10h15.

19:00 - Noël et Pinturault visent le podium Dernière opportunité pour Alexis Pinturault de remporter une médaille dans ces Jeux olympiques d'hiver. Ce mercredi 16 février, le skieur français dispute le slalom hommes en ski alpin aux côtés d'un autre tricolore qui est favori de l'épreuve, Clément Noël. Début des hostilités dès 3h15 (heure française) avec la première manche. La seconde manche débutera à 6h45. Parmi les principaux concurrents, le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag, champion du Monde en titre de la discipline et qui n'a jamais été classé au-delà du Top 6 lorsqu'il a terminé la course cette saison. L'Autrichien Manuel Feller sera également à surveiller tout comme Lucas Baathen, leader de la spécialité en Coupe du Monde cette saison.

18:30 - Deux Françaises engagées en 1500m Gwendoline Daudet et Tifany Huot Marchand prennent le départ du 1500M femmes en patinage de vitesse sur piste courte ce mercredi 16 février. Daudet aura une adversaire coriace dans son quart de finale dès 12h30 avec l'Italienne Arianna Fontana qui a remporté dix médailles olympiques dans sa carrière. Autre française engagée, Huot Marchand a bénéficié d'un quart de finale plus abordable. Parmi les favorites de la discipline, on retrouve Arianna Fontana, la Coréenne Minjeong Choi mais surtout la Néerlandaise Suzanne Schulting, qui a déjà remporté deux médailles d'or et une médaille d'argent dans ces JO 2022.

18:00 - Les quarts de finale hommes au programme Suite du tournoi hommes de hockey sur glace des JO 2022 avec les quarts de finale ce mercredi 16 février à partir de 5h10 : Etats-Unis - Slovaquie. A 7h00, le Comité Olympique Russe et le Danemark s'affronteront pour une place dans le dernier carré. Dès 9h40, la Finlande, 6e en 2018 tentera de se hisser en demi-finale alors que la Suède essaiera de créer l'exploit face au Canada, médaillé de bronze à PyeongChang, à 14h30. Autre rencontre de la journée, la Finlande et la Suisse se départageront pour la médaille de bronze chez les femmes dès 12h30.

17:30 - Le programme de ce mercredi en curling Les tournois hommes et femmes de curling des JO 2022 continuent ce mercredi 16 février. Dans la compétition féminine, les rencontres débutent à partir de 2h05 (heure française) avec au programme : Canada - Etats-Unis, Suisse - Corée, Chine - Grande Bretagne. A partir de 13h05, quatre autres rencontres auront lieu : Corée - Danemark, Japon - Etats-Unis, Comité Olympique Russe - Suisse et Canada - Chine. Entre temps, les hommes ont rendez-vous avec la session n°11 du tournoi dès 7h05 : Chine - Suisse, Grande Bretagne - Comité Olympique Russe et Italie - Danemark.

17:14 - Une belle image dans ces JO 2022 Médaillée de bronze ce mardi matin en descente femmes de ski alpin, Nadia Delago a pu partagé sa joie de décrocher une médaille olympique avec sa soeur, Nicol. ???? Elles sont belles ces images ! L'Italienne Nadia Delago a décroché la médaille de bronze sur la descente, pour le plus grand bonheur de sa soeur Nicol... #ChaletClub #Beijing2022 pic.twitter.com/vNmYrxUGsd — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 15, 2022

16:54 - Camille Cerutti : "pardon pour la frayeur à mes parents" La skieuse française Camille Cerutti s'est gravement blessée ce mardi lors de la descente femmes de ski alpin des JO 2022. Après la course, la tricolore qui souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et lésion au ménisque est revenue sur cette chute après la course : "Je me suis fait bien peur avec cette chute, pardon pour la frayeur à mes parents ! J'étais bien partie, j'ai pris la même ligne que ces derniers jours à l'entraînement, mais j'ai davantage sauté et ça m'a déséquilibré. Le genou a lâché à la réception, je n'ai rien pu faire. Le verdict est tombé, c'est une rupture du croisé et une lésion au ménisque, c'est dur, mais j'avais aussi peur que le tibia soit cassé, et en fait non. C'est mon ''premier'' genou, je vais être rapatriée d'ici deux jours, le service médical a été très efficace ici, j'ai passé mes examens très vite. Je pense déjà à la suite, à la reprise du ski, en septembre j'espère."

16:38 - Tess Ledeux : "Je n'ai jamais eu aussi hâte de rentrer chez moi" 7e de la finale de slopestyle des JO 2022 ce mardi 15 février, Tess Ledeux repart de Pékin avec une médaille d'argent en big air. La Française reste "fière" de ses performances dans ces Jeux olympiques d'hiver : "Il y a un peu de tristesse car j'avais de grandes ambitions aujourd'hui. Mais cela n'est pas passé. C'est le jeu de la compétition malheureusement. J'ai dû lutter contre moi-même, ce n'était pas facile. Je suis heureuse déjà d'avoir pu prendre le départ alors que j'étais au bout du rouleau. Après, je reste fière de moi et de ce que j'ai réalisé sur ces JO. Je vais repartir avec plein de beaux souvenirs malgré cet échec en slopestyle. Je ne repars pas bredouille d'ici, mais vice-championne olympique".

16:35 - Le Canada rejoint la Suède en quarts de finale Grâce à sa victoire ce mardi face à la Chine (7-2), l'équipe hommes du Canada s'est qualifiée en quarts de finale de ces JO 2022 où les Canadiens affronteront les Suédois ce mercredi 16 février à 14h30. Parmi les autres résultats du tournoi masculin de la journée : Slovaquie - Allemagne (4-0), Danemark - Lettonie (3-2), République Tchèque - Suisse (2-4).

16:29 - Quentin Fillon Maillet : "Je m'en veux un peu" Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Fabien Claude et Simon Desthieux ont apporté ce mardi 15 février au relais masculin français sa première médaille depuis 16 ans. Après la course, le leader tricolore regrettait son dernier tir qui ne lui a pas permis d'aller chercher l'or : "C'est une course à suspense comme on les aime. À courir, c'est toujours un peu plus difficile. La course de mes coéquipiers a été très bonne, je l'ai vue sur l'écran géant. Le scénario n'a pas été celui espéré pour la Russie qui a manqué son dernier tir. Il y avait pas mal de tension. Je m'en veux un peu de pas être allé chercher un beau tir, il y avait vraiment une médaille à aller chercher. Merci à mes coéquipiers, on a vécu un bon moment. Je suis heureux de le partager avec mes amis et mon équipe".

16:15 - Les Etats-Unis s'imposent, la Suède craque Dans ce choc de la neuvième session du tournoi hommes de curling, les Etats-Unis, champions olympiques en titre et la Suisse, médaillée de bronze en 2018 s'affrontaient ce mardi à 2h05 (heure française). Les Américains se sont imposés 7-4 mais ont perdu face à l'Italie (4-10) plus tard dans la journée. Vice-championne olympique, la Suède s'est inclinée face à la Grande Bretagne (6-7). Chez les femmes, le Comité Olympique Russe a gagné face à la Chine (11-5) alors que dans le même temps, la Suède, la Suisse et la Grande Bretagne ont respectivement battu le Danemark (9-3), les Etats-Unis (9-6) et le Japon (10-4).

La composition du relais femmes connue Discipline du biathlon, le relais femmes a lieu ce mercredi 16 février dès 8h45 (heure française). La composition du relais tricolore est désormais connue : Anaïs Bescond sera chargée de bien démarrer la course pour mettre la vice-championne olympique de l'individuel femmes, Anaïs Chevalier-Bouchet et Justine Braisaz sur orbite. Julia Simon est la dernier relayeuse côté français. ???? Découvrez les 4 biathlètes qui composeront le relais féminin 4x6km à 8h45 (????????) demain : Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon #AllezLesBleus #Pekin2022



1⃣ Anaïs Bescond

2⃣ Anaïs Chevalier-Bouchet

3⃣ Justine Braisaz-Bouchet

4⃣ Julia Simon#AllezLesBleus #Pekin2022 pic.twitter.com/w7FjkpgAmz — Equipe France (@EquipeFRA) February 15, 2022

15:47 - Valieva 1e, Sakamoto empêche un triplé russe Ce mardi 15 février débutait l'individuel femmes de patinage artistique avec le programme court dans ces Jeux olympiques d'hiver. Finalement autorisée à patiner par le Tribunal Arbitral du Sport après un test positif en décembre dernier à un produit dopant, Kamila Valieva a terminé 1e du classement avec 82,16 points, prenant la tête avant le programme libre ce jeudi 17 février. La patineuse du Comité Olympique Russe qui a réalisé une superbe prestation a devancé sa compatriote Anna Shcherbakova (80,20 points) et la Japonaise Kaori Sakamoto qui a complété le podium (79,84 points) devant une autre Russe, Alexandra Trusova (74,60 points).

15:34 - Triplé allemand en bob à deux En luge et en skeleton, l'Allemagne a raflé tous les titres de champions olympiques dans ces JO 2022. En bob à deux hommes aussi visiblement où trois allemands occupent les trois premières places de l'épreuve ce mardi 15 février. Francesco Friedrich et son pousseur Thorsten Margis conservent leur titre après 2018 à PyeongChang. Ils devancent leurs compatriotes Johannes Lochner (accompagné de Florian Bauer) et Christoph Hafer (associé à Matthias Sommer). Pas de médaille pour Monaco avec Rudy Rinaldi et son pousseur Boris Vain qui terminent à la 6e place.