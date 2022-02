"DIRECT. JO 2022 : médaille d'or pour Papadakis - Cizeron ! Les résultats"

07:45 - "Je pense que je n'avais jamais été aussi stressée de ma vie", avoue Cizeron

Après leur superbe médaille d'or en patinage artistique en couple des JO 2022, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont revenus sur leur prestation et sur leurs sentiments. "On a du mal à réaliser ce qui arrive en ce moment. Ces quatre années paraissaient très longues et très difficiles. Ces Jeux Olympiques, c’était le moment pour lequel on travaillait. On a fait honneur à ces quatre dernières années", a expliqué Gabriella Papadakis. Pour Guillaume Cizeron, les minutes avant le programme ont semblé interminables : "Je pense que je n’avais jamais été aussi stressé de ma vie, mais il y avait une certaine sérénité. On sait qu’on peut faire confiance en notre entraînement, que l’on peut se faire confiance sur la glace. Il y avait toutes ces 17/18 années de partenariat. On pouvait se reposer sur tout ça, mais c’était quand même très stressant."