"DIRECT. JO 2022 : après l'or de Braisaz-Bouchet, une nouvelle médaille chez les hommes ?"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. Après la consécration de Justine Braisaz-Bouchet lors de la mass start femmes des JO 2022 en biathlon, place désormais aux hommes avec de nouvelles chances de médailles.

10:15 - Encore une faute pour Fillon Maillet, Boe parfait Mauvaise opération pour Quentin Fillon Maillet après le deuxième tir couché. Le Français va devoir faire un tour de pénalité alors que le Norvégien Johannes Boe a réalisé un sans faute. Émilien Jacquelin va également devoir tourner une fois après avoir manqué un tir. En revanche Simon Desthieux et Fabien Claude ont manqué deux tirs. Il reste deux tirs debout dans cette ultime course de biathlon de ces JO 2022. Quentin Fillon Maillet est 7e à 35 secondes.

10:10 - Quentin Fillon Maillet à 10 secondes de la tête Malgré un tour de pénalité dans cette mass start hommes des JO 2022, le quintuple médaillé olympique français Quentin Fillon Maillet est à 10 secondes de la tête de la course menée par les frères Gow. Les autres Français sont à la 21e, 23e et 25e place.

10:07 - Une faute pour Fillon Maillet Tous les Français vont devoir faire au moins un tour de l'anneau de pénalité dans ce mass start hommes des JO 2022. Quentin Fillon Maillet a fait une faute comme Simon Desthieux et Fabien Claude alors qu'Émilien Jacquelin en a commis deux. Johannes Boe a également fait une faute. Les deux hommes ressortent en même temps alors que le Suédois Samuelson est reparti en tête sans avoir commis la moindre faute aux côtés des frères Gow.

10:03 - Quentin Fillon Maillet déjà en tête C'est assez logique mais Quentin Fillon Maillet a pris la tête de cette mass start hommes des JO 2022. Il devance son grand rival le Norvégien Johannes Boe. Il devrait arriver en premier sur le premier tir couché de l'épreuve. Les quatre Français sont dans le top 12 pour le moment.

10:00 - C'est parti pour la mass start hommes Après le titre olympique de Justine Braisaz-Bouchet il y a un peu plus d'une heure sur la mass start femmes de ces JO 2022, c'est au tour des hommes de s'élancer. Quatre Français y sont engagés afin d'imiter l'immense prestation de la biathlète des Saisies. Quentin Fillon Maillet, Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Simon Desthieux seront à la lutte pour la médaille. Le premier pourrait rentrer dans l'histoire des Jeux Olympiques en remportant six médailles dans une seule et même olympiade.

09:50 - La Finlande premier finaliste du hockey sur glace On connaît le premier finaliste du tournoi masculin de hockey sur glace de ces JO 2022, Les Finlandais ont vaincu les Slovaques (2-0), tombeurs des États-Unis lors du tour précédent. Les Scandinaves affronteront la Russie ou la Suède qui se disputeront une place en finale à partir de 14h10.

09:35 - Le sacre de Justine Braisaz-Bouchet en vidéo Revivez l'arrivée de l'héroïque Justine Braisaz-Bouchet qui a remporté la médaille d'or de la mass start femmes de ces JO 2022. ???????????? ???????? ???????????????? ???????? ???????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ! Braisaz-Bouchet décroche la médaille d'or sur la mass-start, quelle course de la Française !



09:20 - Doublé suisse en ski cross, François Place 8e Ryan Regez est devenu champion olympique de ski cross à l'occasion de ces JO 2022. Il a remporté la finale devant son compatriote Alex Fiva et le Russe Sergey Ridzik. François Place a, quant à lui, pris la 8e place après avoir terminé dernier de la petite finale.

09:10 - Anaïs Chevalier-Bouchet : "Je suis émue parce que c'est terminé" 19e de la mass start femmes de ces JO 2022, Anaïs Chevalier-Bouchet n'a pu retenir ses larmes en zone mixte. "Je suis émue parce que c'est terminé. Je ne voulais pas terminer ces Jeux Olympiques comme ça. Mais le bilan reste positif parce que j'ai deux médailles. Une en relais et une en individuelle. Malgré tout, je reste déçue d'avoir planté une médaille en relais filles", a analysé la biathlète après la course.

09:05 - Justine Braisaz-Bouchet : "Faut profiter" Profiter ! Le mot d'ordre de la nouvelle championne olympique de la mass start femmes des JO 2022 s'est dissimulé entre les larmes de la skieuse des Saisies. "J'ai tout de suite compris que ça allait être une bataille mais j'ai préféré prendre ça avec le sourire. J'ai vite compris que j'étais bien sur les skis", tente d'expliquer la native d'Albertville avant de s'effondrer en larmes et de poursuivre : "Faut profiter. Je pense à mes proches, mon mari et ma famille et je vais fêter ça avec le staff et toute l'équipe".

09:00 - Départ de la mass start messieurs dans une heure Après le sublime sacre dans ces JO 2022 sur la mass start femmes de Justine Braisaz-Bouchet, les quatre Français engagés sur celle des messieurs auront à coeur d'imiter la biathlète de 25 ans. Quentin Fillon Maillet sera en lice pour l'histoire et une 6e médaille personnelle alors que Émilien Jacquelin, Simon Desthieux et Fabien Claude tenteront de décrocher une ultime médaille dans ces Jeux Olympiques.

08:50 - 16 ans sans titre individuel dans le biathlon féminin Justine Braisaz-Bouchet est rentrée dans l'histoire. La Française a rompu une série de 16 années sans titre en individuel en biathlon féminin dans des Jeux Olympiques. Elle devient aussi la première tricolore a décrocher une médaille d'or dans le mass start des Jeux. Superbe performance de la biathlète de 25 ans.

08:46 - Le classement de Simon, Chevalier-Bouchet et Bescond Julia Simon prend la 6e place de cette mass start femmes des JO 2022. Les deux Anaïs, en revanche, terminent plus loin. Anaïs Chevalier-Bouchet termine à la 19e place alors qu'Anaïs Bescond a pris la 29e place après avoir pris 10 tours de pénalité.

08:40 - Justine Braisaz-Bouchet est championne olympique ! C'EST FAIT !! Justine Braisaz-Bouchet devient championne olympique de mass start ! Quelle course en or de la Française qui s'impose avec quinze secondes d'avances sur la Norvégienne Eckhoff et 35 secondes d'avance sur Roieseland.