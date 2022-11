Euro féminin de handball : le calendrier du tour principal pour les Bleues

Qualifiée pour le tour principal, l'équipe de France féminine de handball entame une nouvelle compétition.

Une nouvelle compétition débute pour les Bleues. Avec un trois sur trois dans ce premier tour et une belle victoire face aux Pays-Bas, les Bleues entament le tour principal avec le plein de confiance. "Ce fut très difficile (contre les Pays-Bas, 26-24), comme on le supposait. On a fait un match solide, on a peut-être manqué quelques ballons pour les écarter notamment à 6 contre 4, il fallait rester stable. On a été moins bon que d'habitude dans le jeu sur tout terrain. Elles ont été plus constantes que nous, ont monté toutes les balles, nous ont vraiment mis sous pression. C'est pour ça que les filles sont très fatiguées : elles nous ont usées sur leur montée de balle" a analysé le sélectionneur des Bleus.

Au tour principal, la France affrontera l'Espagne, le Monténégro et l'Allemagne, de quoi inspirer Olivier Krumbholz ? "Ça m'inspire que j'ai toujours pensé que ce serait ces trois-là, trois équipes difficiles à jouer. On prendra les matches un par un, chaque match gagné nous rapprochera des demi-finales."

Le calendrier :

Dimanche 13 novembre à partir de 20h30 : France - Monténégro

Mardi 15 novembre à partir de 20h30 : France - Allemagne

Mercredi 16 novembre à partir de 20h30 : France - Espagne

Quels sont les groupes de l'Euro féminin de handball ?

À l'issue du tour préliminaire, les trois premiers de chaque poule accèdent au tour principal. Deux groupes sont alors formés : le groupe I qui rassemble les qualifiés des groupes A et B et le groupe II qui rassemble les qualifiés des groupes C et D. Les résultats des matchs du tour préliminaire entre équipes qualifiées pour le tour principal sont conservés. Les équipes jouent contre celles qu'elles n'ont pas encore affrontées. Dans chaque groupe du tour principal, les deux premiers sont qualifiés pour les demi-finales. Les troisièmes de chaque poule s'affrontent pour un match de classement.

Groupe I

Norvège

Suède

Danemark

Croatie

Slovénie

Hongrie

Groupe II

France

Monténégro

Espagne

Allemagne

Pays-Bas

Roumanie

Quel est le calendrier de l'Euro féminin de hand ?

À partir du 4 novembre 2022, le tour préliminaire de l'Euro féminin de hand débutera dans trois pays, en Slovénie, en Macédoine du Nord et au Monténégro, découvrez toutes les dates des différentes phases.