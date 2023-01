"Mondial de handball 2023 : quelle date pour la finale en cas de victoire face à la Suède ?"

Les Bleus disputent la demi-finale du championnat de handball ce vendredi 27 janvier face à la Suède.

Plus que deux marches avant un éventuel titre de champion du monde pour l'équipe de France de handball. Face à la Suède ce vendredi 27 janvier, soutenue par les 20000 spectateurs de l'Aréna 2 de Stockholm, les Bleus devront serrer leur jeu pour se qualifier en finale ce dimanche ou tenter de prendre la médaille de bronze, toujours ce dimanche. Battue lors du dernier Euro et championnat du monde par les Suédois, l'équipe de France veut sa "revanche".

La Suède est une équipe que l'on connait bien et qui nous a fait mal en Égypte en 2021 et l'an passé à Budapest" a expliqué Erik Mahé sur le site de la FFH. La Suède se présente en demies avec un absent de marque, son maître à jouer Jim Gottfridsson, qui s'est blessé mercredi lors des quarts de finale. Il est sorti à la 8e minute et cela n'a pas empêché la Suède de rester fidèle à son jeu. Au poste de demi-centre, il reste Felix Claart qui reprend la mène, avec d'autres atouts, peut-être plus dynamiques. Cette équipe court énormément et marque beaucoup de buts sur grand espace : dès qu'un tireur adversaire reste un peu au sol, elle exploite tout de suite le 6 contre 5. L'équipe suédoise s'appuie sur ses arrières gauches : Jonathan Carlsbogard et Eric Johansson, deux bons tireurs de loin, Lukas Sanddle et Albin Lagergren, les arrières droits, plus des ailiers fidèles à l'école scandinave. Une liste dans laquelle il ne faut pas oublier les gardiens, notamment Andreas Palicka qui, depuis le début de la compétition, semble possédé dans ses buts. "

Depuis le mercredi 11 janvier, beIN SPORTS, diffuseur officiel de l'Équipe de France de handball, diffuse l'intégralité du Mondial 2023 de handball masculin. Jusqu'à 5 rencontres sont diffusées en direct et en clair sur les antennes du Groupe TF1

Voici la liste des joueurs de l'équipe de France convoqués par Guillaume Gille pour ce Mondial de hand avec notamment l'inépuisable Nikola Karabatic.