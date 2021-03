Paris-Nice 2021 : parcours, diffusion TV, classement… Les infos du jour

PARIS-NICE. L'édition 2021 de "La course au Soleil" a débuté dimanche par la victoire au sprint de Sam Bennett, devant Arnaud Démare. La 2e étape, ce lundi 8 mars 2021, pourrait être propice aux bordures. Découvrez les infos de diffusion, le parcours des étapes et le classement général.

[Mis à jour le 8 mars 2021 à 12h21] Comme attendu, la première étape de ce Paris-Nice 2021 s'est jouée au sprint, hier, et c'est l'Irlandais Sam Bennett, l'un des meilleurs finisseurs du peloton, qui a fait parler sa supériorité, en devançant le Français Arnaud Démare et le Danois Mads Pedersen. Ce lundi 8 mars, à l'occasion de la 2e étape entre Quinville-sur-Montcient et Amilly (188 km), le scénario de course pourrait être différent puisqu'un risque de bordures causées par le vent est annoncé. Le parcours de l'étape du jour :

Grâce à sa victoire au sprint, Sam Bennett a naturellement pris la première place du classement général, qui est toutefois légèrement différent du classement de la première étape, en raison des bonifications accordées en cours d'étape :

Le parcours de cette 79 édition de Paris-Nice (7-14 mars 2021) est constitué de huit étapes, avec d'abord des tracés plutôt favorables aux sprinteurs, puis un contre-la-montre sans doute décisif, puis une explication en montagne entre les principaux favoris. La carte du parcours :

© ASO

Ce Paris-Nice 2021 bénéficie d'une double diffusion à la télévision française, sur France 3 et Eurosport, avec, aux commentaires, Alexandre Pasteur (suppléé ce lundi par Nicolas Geay), Laurent Jalabert et Marion Rousse d'un côté, et Guillaume Di Grazia, Jacky Durand, David Moncoutié et Steve Chainel de l'autre.