Paris-Nice 2022 : le parcours dévoilé, les étapes et les dates

PARIS-NICE. Maximilian Schachmann, vainqueur l'an dernier pour la deuxième fois consécutive, remet son titre en jeu dans l'édition 2022 du Paris-Nice. Dates, parcours... Les infos

[Mis à jour le 5 janvier 2022 à 12h11] Le parcours de l'édition 2022 de Paris-Nice a été dévoilé ce mercredi 5 janvier. Au programme, 8 étapes dont une avant-dernière dantesque qui se disputera au sommet du col de Turini (15 kilomètres à 7,3% de moyenne) avec près de 3200 mètres de dénivelé positif. Parmi les autres étapes, les deux premières de plaine mèneront les coureurs à Orléans. Ceux-ci verront ensuite Vierzon pour une étape accidentée les menant à Dun-le-Palestel, mardi 8 mars. Le lendemain, le contre-la-montre entre Domérat et Montluçon sera accidenté et pourrait chambouler le classement. Jeudi 10 mars, trois cols de catégorie 1 seront au menu dans les monts foréziens et ardéchois, pour la première étape de montagne. La 6e étape entre Courthézon et Aubagne sera également très accidenté.

La date n'est pas encore officielle mais la première grande course à étapes devrait débuter le 6 mars prochain pour se terminer le 13 après une semaine de course.

Le parcours de cette 80 édition de Paris-Nice a été officiellement dévoilé mercredi 5 janvier, voici le détail du parcours :

Voici le parcours de la édition de #ParisNice !



The official route of the edition of #ParisNice! pic.twitter.com/rFTQ3MmfEG — Paris-Nice (@ParisNice) January 5, 2022

Ce Paris-Nice 2022 devrait bénéficier d'une double diffusion à la télévision française, sur France 3 et Eurosport, avec, aux commentaires, Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse d'un côté, et Guillaume Di Grazia, Jacky Durand, David Moncoutié et Steve Chainel de l'autre.

L'incident de Primoz Roglic a finalement profité à l'Allemand Maximilian Schachmann, déjà sacré l'an passé et qui remporte ce Paris-Nice 2021 devant Alexander Vlasov et Ion Izagirre :