Milan - San Remo 2021 : Alaphilippe est-il favori ? Horaire, chaîne TV… Toutes les infos

MILAN - SAN REMO. Julian Alaphilippe figurera parmi les favoris de la "Classicissima", ce samedi, mais devra composer avec la concurrence de Van Aert et Van der Poel. Heure, diffusion TV, retransmission en streaming, parcours… Voici ce qu'il faut savoir avant la course.

[Mis à jour le 19 mars 2021 à 15h35] Julian Alaphilippe vainqueur sur la Via Roma avec le maillot de champion du monde de cyclisme sur le dos, ce samedi, à l'arrivée de Milan - San Remo, cela aurait de l'allure… La tâche ne s'annonce toutefois pas aisée pour le coureur français, qui peut rêver d'une deuxième victoire après celle obtenue en 2019, mais qui devra composer avec la concurrences des deux autres grands favoris de cette édition 2021, à savoir le Belge Wout Van Aert et le Néerlandais Mathieu Van der Poel. Ces deux derniers ont impressionné lors du récent Tirreno-Adriatico en remportant chacun deux étapes, le premier nommé remportant même le classement général final. Un peu plus en retrait, Alaphilippe a lui aussi remporté une étape, mais s'est ensuite montré plus discret en cherchant peut-être à s'économiser. "J'ai fait vraiment ma semaine comme j'avais envie de la faire, a-t-il indiqué jeudi soir en conférence de presse, avant d'ajouter : "J'étais super content d'avoir gagné une étape, et à partir du moment où je n'ai pas joué les premiers rôles sur la grande étape où s'est joué le général, j'avais hâte d'en terminer. Je n'avais aucun intérêt à me donner à fond sur le chrono (...) Je n'ai pas vraiment regardé la façon dont mes adversaires ont géré leur course". Le leader le l'équipe Deceunick - Quick Step semble donc avoir bien préparé son affaire et s'est placé habilement dans le rôle de l'outsider avant samedi. "C'est sûr que j'aurai à coeur d'être là, de bien faire et de peser sur la course mais quand on regarde la prestation de Van Aert et Van der Poel sur Tirreno, ils sont les grands favoris, et tout le monde le sait".

Si Wout Van Aert, Julian Alaphilippe et Mathieu Van der Poel, sont donc les trois principaux prétendants à la victoire finale sur ce Milan - San Remo, d'autres coureurs seront ambitieux ce samedi et le déroulement de la course (Sprint massif ? Arrivée en solitaire ou avec un petit groupe ?) pourrait changer la donne.

Les favoris : Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert, Julian Alaphilippe

: Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert, Julian Alaphilippe Les outsiders : Davide Ballerini, Arnaud Démare, Michael Matthews, Philippe Gilbert, Peter Sagan, Sam Bennett, Alexander Kristoff, Mads Pedersen, Tom Pidcock...

Mauvaise nouvelle pour les téléspectateurs amateurs de cyclisme : ce Milan - San Remo 2021 ne bénéficiera pas cette année d'une diffusion en clair à la TV française puisque la chaîne L'Equipe a perdu les droits de retransmission de la course, désormais en possession d'Eurosport, qui devrait proposer l'évènement en direct uniquement sur sa plateforme de streaming Eurosport Player (accessible sur abonnement).

Après avoir été exceptionnellement décalé au mois d'août l'an passé en raison de la crise sanitaire, Milan - San Remo retrouve en 2021 une date plus traditionnelle puisque la course aura lieu le samedi 20 mars 2021. L'horaire de départ a également été fixé : le peloton s'élancera de Milan (Lombardie) à 10h du matin. L'arrivée devrait être jugée vers 17 heures.

Une petite nouveauté a été ajoutée cette année sur le parcours de Milan - San Remo (299 kilomètres) puisque les coureurs graviront, au km 172, le colle di Giovo, qui remplace numériquement le Turchino, rendu impraticable par un glissement de terrain. Les principales difficultés de fin de tracé que sont la Cipressa et le Poggio seront bien sûr toujours au menu et seront une nouvelle fois le juge de paix de la course, avant la traditionnelle arrivée sur la Via Roma de San Remo (Ligurie). Le profil du parcours :

