DIRECT. Ligue 1 : Ligue des champions, relégation... Le classement

Ligue 1. La 37e journée de Ligue 1 s'annonce spectaculaire avec des enjeux à tous les étages et probablement de nombreux enseignements à la fin de cette journée.

Qui jouera la prochaine Ligue des champions ? Qui sera relégué en Ligue 2 ? Plusieurs gros rendez-vous sont au programme de la 37e journée de Ligue 1 et de nombreuses réponses devraient être dévoilées à l'issue de cette journée. Suivez avec nous en direct et en intégralité le multiplex de la journée avec la mise à jour du classement et des résultats.

En direct

17:30 - Genesio vise toujours la deuxième place Malgré cinq points de retard sur la deuxième place, Bruno Genesio continue de pointer cet objectif du doigt et la réception de Marseille à l'occasion de cette 37e journée de Ligue 1 est un excellent moment pour continuer de croire à cette place. "Ce qui doit nous donner de la force, c’est d’atteindre le classement le plus haut possible. Aujourd’hui, c’est la deuxième place. Ça ne se fera pas tout seul, ça va être très difficile, mais on doit avoir cette ambition-là quand on est joueur de haut niveau ou coach. Ce n’est pas pour battre des records, simplement c’est ce qui nous anime en tant que compétiteur", a avoué Bruno Genesio en conférence de presse.

16:30 - Début du multiplex dans moins de cinq heures Les 10 matches de la 37e journée de Ligue 1 vont commencer dans moins de cinq heures maintenant. La soirée risque d'être animée sur tous les fronts. Le maintien et l'Europe sont concernées dans cette avant-dernière journée de championnat. Au coup de sifflet de final de ces 10 rencontres, le classement pourrait être largement chamboulé.

13:45 - "Ce seront deux finales", admet Sampaoli Jorge Sampaoli le sait. Ce Rennes - OM de la 37e journée de Ligue 1 ressemble à une première finale pour l'accession directe en Ligue des champions. Les Olympiens ont leur destin entre les mains et le technicien argentin a évoqué cette pression en conférence de presse : "On est favoris, on dépend seulement de nous-mêmes. On doit garder cet écart au classement, jusqu'au dernier match, pour conserver l'espoir d'être en Ligue des champions la saison prochaine. Souvent, on utilise les autres pour essayer de résoudre nos problèmes, mais là, on n'a pas à se soucier d'eux, on ne dépend que de nous. Notre tâche est de gagner ce match à Rennes, tout simplement."

13:00 - Le choc de la 37e journée de Ligue 1 C'est incontestablement le choc de la 37e journée de Ligue 1. Rennes reçoit l'OM dans un Roazhon Park qui risque d'être bouillant. Si les hommes de Bruno Genesio souhaitent encore disputer la prochaine Ligue des champions, il faudra battre les Olympiens qui s'accrochent toujours autant à la deuxième place directement qualificative pour la compétition de la coupe aux grandes oreilles. Pour les joueurs de Jorge Sampaoli, l'occasion est belle de valider un billet pour cette compétition même s'il faudra surveiller le résultat des Monégasques.

12:15 - L'ASSE en péril Les Verts sont toujours dans la zone rouge à une place de barragiste qui les feraient jouer contre le vainqueur des plays-off de la Ligue 2. Mais Pascal Dupraz et ses hommes ne sont pas encore à l'abri de la relégation directe et un faux pas à Geoffroy-Guichard face à Reims à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1 pourraient les mettre dans une situation encore plus désagréable. Metz, 19e, n'est qu'à trois points des Stéphanois qui ont une moins bonne différence de buts que les Grenats. En revanche, en cas de succès et de défaite de Lorient, les joueurs de Pascal Dupraz pourraient revenir à hauteur des Merlus et s'éviter, peut-être, le match des barrages.

11:30 - L'OL peut encore y croire Depuis quelques journées les Lyonnais de Peter Bosz oscillent entre l'espoir d'une qualification européenne et les irrégularités perpétuelles d'une journée de Ligue 1 à l'autre. Ce samedi ils accueillent Nantes pour qui l'Europe est déjà acquise après une qualification pour la phase de groupes de l'Europa League obtenue suite à la victoire lors de la finale de la Coupe de France. En revanche, les Gones ne sont pas encore certains de disputer une coupe d'Europe la saison prochaine et ce match contre les Canaris pourraient être celui de la dernière chance. Victoire obligatoire.

10:45 - Le leader parisien chez une équipe en difficulté Le PSG continue de fêter son titre de champion de France de Ligue 1 un peu partout dans l'Hexagone. Ce samedi ils seront du côté de l'Hérault, à Montpellier plus précisément, où l'enjeu sera inexistant ou presque. En effet, Kylian Mbappé continue de lutter avec Wissam Ben Yedder et Martin Terrier pour conserver son avance au classement des buteurs. L'attaquant parisien a trois buts de plus que le Monégasque et le Rennais. En face, Montpellier essaiera de panser les plaies d'une fin de saison cataclysmique avec deux petits points pris sur les cinq dernières rencontres.

10:00 - Monaco continue sa quête de la Ligue des champions L'AS Monaco a réalisé une deuxième partie de saison exceptionnelle en Ligue 1. Et les Monégasques sont, plus que jamais, proches d'une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Ils talonnent les Marseillais qui se déplace à Rennes dans un choc. Les joueurs de la Principauté pourrait en profiter pour recoller à l'OM en cas de succès ce samedi face à Brest qui se mue en arbitre de cette fin de saison.

13/05/22 - 20:30 - Nice est encore dans le coup L'OGC Nice est moins en forme en cette fin de saison de Ligue 1. Mais les hommes de Christophe Galtier sont encore dans le coup. S'ils veulent encore espérer se qualifier directement en Ligue des champions, il va falloir battre le LOSC, qui ne joue plus rien, et espérer dans le même temps le faux pas de l'OM. Les Lillois, en face, vivent une fin de saison morose où la motivation semble avoir quitté les Nordistes, dixièmes, et défaits à deux reprises sur les deux dernières journées.

13/05/22 - 19:45 - Nouvelle affiche entre européens et survivants Ce Troyes - Lens de ce samedi 14 mai qui compte pour la 37e journée de Ligue 1 ressemblent étrangement au Strasbourg - Clermont. En effet, là aussi, la course à l'Europe et au maintien est en jeu. Les Lensois vont devoir gagner s'ils veulent encore croire à l'Europe en souhaitant un faux pas de ses rivaux devant eux. En face, Troyes pourrait assurer officiellement son maintien même si leur différence de buts par rapport à Saint-Etienne est largement à leur avantage, l'ESTAC souhaite certainement terminer la mission dès ce soir à domicile face aux Lensois.

13/05/22 - 19:00 - L'Europe et le maintien concernés Une affiche aux antipodes se déroulera ce samedi 14 mai à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1. Le sixième, Strasbourg, reçoit le 16e du Championnat, Clermont. Les deux parties du classement sont concernés. Le Racing continue de se battre pour l'Europe et pourrait s'assurer de rester au moins sixième s'ils gagnent et que Lens ne remporte pas son match. Mais les Alsaciens visent certainement encore plus haut et une entrée dans le top 5 en fonction des résultats de Rennes ou encore Nice. En face, les Clermontois pourraient assurer leur maintien en cas de succès en terres bas-rhinoises. Si les joueurs de Pascal Gastien prennent trois points la mission est remplie.

13/05/22 - 18:15 - Le match de la dernière chance pour Metz ? Comme Bordeaux, le Metz de Frédéric Antonetti joue sa survie en Ligue 1 ce samedi 14 mai à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1. Les Grenats accueillent le SCO d'Angers qui ne jouent plus rien cette saison. Il faudra vérifier encore une fois le résultat des Stéphanois mais les hommes de Frédéric Antonetti pourraient revenir à hauteur de ceux de Pascal Dupraz si ces derniers ne s'imposent et que les Messins remportent la rencontre.

13/05/22 - 17:30 - L'affiche de la peur C'est le match de la peur entre Bordeaux et Lorient ce samedi 14 mai dans cette 37e journée de Ligue 1. La lanterne rouge accueille le 17e au Matmut Atlantique. Si les Girondins veulent encore croire au maintien, il faudra absolument s'imposer tout en gardant une oreille et un oeil du côté de Saint-Etienne où les Stéphanois accueillent Reims. Pour les Merlus l'occasion est belle d'assurer officiellement le maintien en cas de succès ou de match nul dépendamment encore une fois du résultats des Verts.

13/05/22 - 16:45 - La barre des 1000 buts franchie Alors que la 37e journée de Ligue 1 se profile, la barre symbolique des 1000 buts inscrits cette saison a été franchie lorsque Nicolas Pallois a inscrit le deuxième but nantais face à Rennes en milieu de semaine à l'occasion de la 36e journée. C'est une première depuis la saison 1982/1983.

13/05/22 - 16:00 - La Ligue 1 se mobilise contre l'homophobie Ce week-end, à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1, le Championnat de France se mobilisera encore contre l'homophobie avec le symbole arc-en-ciel sur les maillots et les brassards des joueurs et des arbitres. Cette nouvelle mobilisation, qui se déroulera aussi en Ligue 2, sera en amont de la journée contre l'homophobie le 17 mai prochain. Avant le début de chaque rencontre, les joueurs se rassembleront autour d'une affiche portant le message "Homos ou Hétéros, on porte tous le même maillot". Des clips seront diffusés par la Ligue et les clubs avec des acteurs du monde du football français comme Adil Rami, Yannick Cahuzac, Christophe Galtier ou encore les commentateurs Julien Brun et Benoit Cheyrou qui inciteront des joueurs à révéler leur homosexualité.

13/05/22 - 15:15 - Un petit détour par la 36e journée de Ligue 1 Mais avant de se plonger pleinement dans cette avant-dernière journée de Ligue 1, passons par la précédente où deux matches en retard se sont déroulés ce mercredi. Et là encore le maintien et l'Europe était concerné. Saint-Etienne (18e) se déplaçait sur la pelouse de Nice (5e). Malheureusement pour les Verts, c'est un nouveau coup dur qu'ils viennent d'essuyer avec une défaite 4-2 alors qu'ils menaient de deux buts. Ce revers les laisse dans la zone rouge à la place de barragiste. Avec cette défaite, Bordeaux n'est pas encore mathématiquement relégué. Nice fait une bonne opération, en revanche, dans la course à l'Europe puisqu'il repasse devant Rennes qui s'est incliné deux heures plus tard face à Nantes (1-2). Les hommes de Bruno Genesio glissent à la cinquième place et voient s'éloigner la Ligue des champions.