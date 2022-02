DIRECT. Ligue 1 : Lyon - OM au programme, le classement

18:00 - Bosz doit faire avec les absents

"On a des blessés, dont Houssem Aouar, le dernier en date, deux suspendus, Tino Kadewere et Damien Da Silva, Karl Toko-Ekambi est très bon à la CAN et va rester plus longtemps, Lucas Paqueta est au Brésil, Bruno Guimaraes est parti et Moussa Dembélé, malade, ne sera pas là non plus. On aura quand même une équipe avec de bons joueurs, et on va essayer de bâtir un système avec lequel on peut battre l'OM" a analysé l'entraîneur de Lyon.