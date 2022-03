DIRECT. Ligue 1 : Nice nouveau dauphin du PSG, le classement

Ligue 1. À l'issue de la 26e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a perdu sa place de dauphin en perdant à domicile face à Monaco alors que Nice, vainqueur de Paris, reprend la deuxième place du classement.

08:30 - NIce, la bête noire du PSG ? Pour la première fois depuis la prise en main du club par QSI, le PSG est resté muet à trois reprises face à un même adversaire lors d'une saison. Après la victoire de Nice ce samedi soir (1-0), le club azuréen n'a pas encaissé le moindre but cette saison en trois rencontres ( match aller en Ligue 1 et Coupe de France ) face au club parisien. Une statistique à mettre au crédit notamment de Christophe Galthié.

07:45 - Christophe Galtier (Nice) : « Un PSG avec Kylian (Mbappé) et un sans Kylian » Auteur de la grosse opération de cette journée de Ligue 1, Christophe Galthié s'est montré satisfait de la performance de ses joueurs. Il tient aussi à souligner la différence pour le PSG de jouer avec ou sans Mbappé : ''Pour battre Paris, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'ondes. On doit encore jouer Montpellier, Marseille et Rennes. On verra après ces matches-là comment on se situe. Mais on a pris quatre points contre Paris, ça compense des points perdus bêtement ici et là. En face il y a Verratti, Neymar, Di Maria, Messi... Ils sont accompagnés d'autres joueurs mais il y a un PSG avec Kylian et un autre sans Kylian. ''

07:00 - Le constat de Marquinhos sur l'absence de Mbappé Défait à Nice samedi soir, le PSG a éprouvé énormément de mal à se créer des occasions en l'absence de Kylian Mbappé. Un avis partagé par Marquinhos, le capitaine du premier de la Ligue 1 : ''Sans Mbappé on a du mal à se créer des occasions ? Oui, c’est vrai. Nous nous en sommes créées très peu ce soir. On a eu des difficultés à trouver des espaces et être agressifs. On a fait tourner le ballon d’un côté à l’autre mais des fois, il faut prendre des risques et cela nous a manqué. Nous avons eu seulement 2-3 occasions dans ce match. Eux aussi en ont eu très peu mais ils ont été efficaces sur ce but en fin de match''.

06/03/22 - 22:38 - OM - Monaco : ⌛ Fin de la rencontre à Marseille (0-1) ! Le résultat (0-1) est plutôt heureux pour AS Monaco. Les Monégasques ont certes le même total de tirs cadrés au compteur que leurs adversaires (2) mais ont souvent couru après le ballon lors de cette rencontre, comme en témoignent les chiffres de la possession de balle, largement en faveur de l'Olympique Marseille (67% -33%). OM - Monaco en direct

06/03/22 - 22:02 - OM - Monaco : ⚽ Gelson Martins débloque les compteurs à Marseille (0-1) ! Le premier but de ce choc est inscrit par Gelson Martins à la 58e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! Le match tourne à l'avantage de l'AS Monaco au Orange Vélodrome. Les Marseillais n'ont plus d'autre choix que de réagir. OM - Monaco en direct

06/03/22 - 22:02 - OM - Monaco : La VAR accorde le but ! Après avoir fait appel à la VAR, Antony Gautier fait part de sa décision définitive : et il offre un but en faveur de l'AS Monaco ! ! OM - Monaco en direct

06/03/22 - 22:02 - OM - Monaco : Arbitrage vidéo en cours Se dirige-t-on vers un but ou non ? Antony Gautier a un doute sur la dernière action et va vérifier auprès des assistants vidéo. OM - Monaco en direct

06/03/22 - 21:48 - OM - Monaco : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par Antony Gautier, à Marseille. Le score est de 0-0. OM - Monaco en direct

06/03/22 - 21:32 - OM - Monaco : Marseillais et Monégasques rentrent au vestiaire L'AS Monaco résiste tant bien que mal : après ce premier acte, la possession de balle est largement à l’avantage de l'Olympique Marseille (63% contre 37% pour l'AS Monaco), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour l'AS Monaco, mais doit se contenter du nul pour le moment (0-0). OM - Monaco en direct

06/03/22 - 21:28 - OM - Monaco : Antony Gautier annule le but ! Alors que Antony Gautier a demandé à visionner la dernière action, la décision est tombée pour l'AS Monaco : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé (0-0). Peut-être un tournant dans cette 1e mi-temps ! OM - Monaco en direct

06/03/22 - 21:28 - OM - Monaco : Antony Gautier demande la VAR pour un potentiel but ! Le jeu est arrêté à Marseille : Antony Gautier hésite à accorder ou invalider un but pour l'AS Monaco et fait appel à ses collègues de la vidéo. OM - Monaco en direct

06/03/22 - 20:45 - OM - Monaco : ⏱️ Début du match OM - Monaco ! Le coup d’envoi de ce duel entre l'Olympique Marseille et l'AS Monaco a été donné par l’arbitre de la rencontre, au Orange Vélodrome. OM - Monaco en direct

06/03/22 - 18:52 - Lille - Clermont : ⌛ Les Clermontois corrigés au Stade Pierre Mauroy (4-0) L’avantage final au score (4-0) du Lille OSC est plutôt logique au regard des stats disponibles au terme de ce match. Les Lillois ont en effet un léger ascendant au niveau de la possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de tirs (7 tirs contre 0 pour Clermont Foot). Lille - Clermont en direct

06/03/22 - 18:51 - Lille - Clermont : ⚽ Nouveau but au Stade Pierre Mauroy pour le Lille OSC (4-0) ! Et de 4 pour le Lille OSC ! Edon Zhegrova s'illustre à la 90e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Ça sent la correction pour le Clermont Foot. Le score est de 4-0 au Stade Pierre Mauroy. Lille - Clermont en direct

06/03/22 - 18:46 - Lille - Clermont : ⚽ But signé Zeki Celik pour le Lille OSC (3-0) ! Et de 3 pour le Lille OSC ! Zeki Celik s'illustre à la 85e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Ça commence à sentir le roussi pour le Clermont Foot. Le score est de 3-0 au Stade Pierre Mauroy. Lille - Clermont en direct

06/03/22 - 18:32 - Lille - Clermont : ⚽ Jonathan David double la mise pour le Lille OSC (2-0) ! Le Lille OSC fait le break au Stade Pierre Mauroy ! Un deuxième but inscrit par Jonathan David à la 71e minute dans cette 2e mi-temps. Nous en sommes à 2 à 0 dans ce Lille - Clermont. Lille - Clermont en direct

06/03/22 - 18:29 - Lille - Clermont : Carton rouge pour le Clermont Foot ! Thomas Leonard sort de sa poche un carton rouge à destination de Salis Abdul Samed, le joueur du Clermont Foot, averti pour la seconde fois aujourd'hui ! Lille - Clermont en direct

06/03/22 - 18:06 - Lille - Clermont : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, à Lille. Le score est de 1-0. Lille - Clermont en direct

06/03/22 - 17:51 - Lille - Clermont : La mi-temps est sifflée à Lille La supériorité du Lille OSC se retrouve dans les chiffres : après ce premier acte, la possession de balle est en faveur du Lille OSC (52% contre 48% pour le Clermont Foot), qui s’est aussi procuré le plus d’opportunités sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le Clermont Foot et qui mène donc plutôt logiquement au score (1-0). Lille - Clermont en direct

06/03/22 - 17:08 - Lille - Clermont : ⚽ Jonathan Bamba ouvre le score pour le Lille OSC (1-0) ! Jonathan Bamba lance les hostilités pour le Lille OSC à la 4e minute de jeu dans cette 1e période. Le match entre le Lille OSC et le Clermont Foot est désormais sur les rails : nous voilà à 1 à 0 au Stade Pierre Mauroy ! Lille - Clermont en direct

06/03/22 - 17:05 - Lille - Clermont : ⏱️ Début du match Lille - Clermont ! Le coup d’envoi de cette confrontation entre le Lille OSC et le Clermont Foot a été donné par Thomas Leonard, à Lille. Lille - Clermont en direct

06/03/22 - 16:56 - Bordeaux - Troyes : ⌛ les Girondins de Bordeaux perd à domicile (0-2) L'ESTAC Troyes a infligé aujourd’hui une cruelle leçon d’efficacité à son adversaire. Pendant ce match, les Girondins de Bordeaux a ainsi affiché des meilleures statistiques en termes de possession de balle (62% - 38%) et de nombre de tirs cadrés (5 contre 1) mais doit pourtant concéder la défaite (0-2). Bordeaux - Troyes en direct

06/03/22 - 16:51 - Bordeaux - Troyes : Youssouf Koné (ESTAC Troyes) est expulsé ! Youssouf Koné, le joueur de l' ESTAC Troyes, est expulsé à la 90e minute, dans cette 2e période. Bordeaux - Troyes en direct

06/03/22 - 16:51 - Nantes - Montpellier : ⌛ C'est terminé à Nantes (2-0) ! La supériorité du FC Nantes se retrouve dans les chiffres : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle est à son avantage (52% contre 48% pour Montpellier HSC). Le FC Nantes s’est également procuré le plus d’opportunités sérieuses avec 6 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le Montpellier HSC et s’impose donc assez logiquement (2-0) dans cette rencontre. Nantes - Montpellier en direct