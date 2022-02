DIRECT. Ligue 1 : Paris et Marseille creusent l'écart, les résultats et classement

Ligue 1. Grâce à sa victoire en conclusion de la 24e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille profite du faux pas de l'OGC Nice pour creuser l'écart à la 2e place du classement.

07:45 - Lens se relance Grâce à son succès face à Bordeaux, les Nordistes mettent fin à une série de deux défaites de suite en Ligue 1. Conscient de la fragilité actuelle de son équipe, l'entraîneur Franck Haise s'est montré, malgré tout, satisfait du résultat de la rencontre : ''La première chose, c'est qu'on joue pour essayer de gagner donc je vais retenir les trois points et les 36 qu'on a après 24 journées. Dans le positif, il y a notre première demi-heure, où on a fait ce qu'on voulait, en étant très dynamique, en créant du jeu et en attaquant la dernière ligne. On a tremblé jusqu'à la dernière action mais la balance a basculé du bon côté.'' Au classement, Lens remonte à la 8e place, à seulement un point d'une place qualificative pour l'Europe.

07:10 - Jaroslav Plasil : ''Être dernier, ça fait mal'' Propulsé entraîneur intérimaire de Bordeaux, Jaroslav Plasil, s'est montré abattue après la défaite à Lens (3-2), ce dimanche, alors que son équipe occupe la dernière place classement : Être dernier, ça fait mal. Il va falloir relever la tête, essayer de changer les choses et apporter quelque chose de plus. Il faut essayer de voir le positif : on a réussi à revenir au score, ça veut dire que cette équipe a du mental et peut faire des choses, c'est sur cela qu'il faut s'appuyer. Méritée ou pas, la défaite est là et encaisser trois buts en trente minutes fait très mal Les Girondins auront fort à faire lors de la prochaine rencontre, puisqu'ils accueilleront l'AS Monaco, actuel sixième de Ligue 1.

13/02/22 - 22:37 - Metz - OM : ⌛ Le match Metz - OM est terminé (1-2) Si l'Olympique Marseille termine le match avec l’avantage au tableau d’affichage (1-2) et plutôt la maîtrise du ballon (44%-56%), le FC Metz aurait pu espérer mieux dans cette partie au regard d’autres statistiques. Les Messins ont par exemple cadré autant de tirs que leurs adversaires (4) et auraient pu inverser le cours du match avec un peu plus d’efficacité. Metz - OM en direct

13/02/22 - 22:24 - Metz - OM : ⚽ Nouveau but au Stade Saint-Symphorien pour l'Olympique Marseille (1-2) ! Arek Milik trouve l'ouverture et redonne l'avantage à l'Olympique Marseille à la 82e minute ! La confrontation repart sur de nouvelles bases au Stade Saint-Symphorien : le tableau d'affichage passe à 1 à 2 dans cette 2e mi-temps. Metz - OM en direct

13/02/22 - 21:54 - Metz - OM : ⚽ Habib Maiga égalise au Stade Saint-Symphorien (1-1) ! Habib Maiga trouve l'ouverture et égalise à la 52e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le match est relancé pour les Messins. Metz - OM en direct

13/02/22 - 21:48 - Metz - OM : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par l’arbitre de la rencontre, à Metz. Le score est de 0-1. Metz - OM en direct

13/02/22 - 21:31 - Metz - OM : Pause à Metz pour les Messins et les Marseillais A la pause, la possession de balle est largement en faveur de l'Olympique Marseille (63% contre 37% pour le FC Metz), qui mène d’ailleurs au score (0-1). Les deux équipes se sont créées autant de situations dangereuses devant le but avec 2 tirs cadrés chacune. Metz - OM en direct

13/02/22 - 21:10 - Metz - OM : ⚽ Cédric Bakambu offre son premier but à l'Olympique Marseille (0-1) ! Cédric Bakambu lance les hostilités pour l'Olympique Marseille à la 26e minute dans cette 1e mi-temps. Le match entre le FC Metz et l'Olympique Marseille est désormais lancé : le score passe à 0 à 1 au Stade Saint-Symphorien ! Metz - OM en direct

13/02/22 - 20:45 - Metz - OM : ⏱️ Eric Wattellier lance le match Metz - OM à Metz ! Le coup d’envoi de cette confrontation entre le FC Metz et l'Olympique Marseille a été donné par l’arbitre de la rencontre, à Metz. Metz - OM en direct

13/02/22 - 18:57 - Lens - Bordeaux : ⌛ C'est fini à Lens (3-2) ! C’est le coup parfait pour le RC Lens à l’issue de cette rencontre (3-2). C’est pourtant les Girondins de Bordeaux qui affiche au final le meilleur taux de possession de balle (42%-58%) mais ses efforts n’ont pas été récompensés. Les Lensois se sont même montrés plus dangereux devant le but en cadrant plus de frappes (9 contre 3). Lens - Bordeaux en direct

13/02/22 - 18:15 - Lens - Bordeaux : ⚽ But : les Girondins de Bordeaux réduit son retard (3-2) ! Hwang Ui-Jo réduit l'écart pour les Girondins de Bordeaux dans ce duel contre le RC Lens. On joue la 53e minute de jeu dans cette 2e période. Le tableau d'affichage passe à 3 à 2 au Stade Bollaert-Delelis. Lens - Bordeaux en direct

13/02/22 - 18:07 - Lens - Bordeaux : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par Francois Letexier, au Stade Bollaert-Delelis. Le score est de 3-1. Lens - Bordeaux en direct

13/02/22 - 17:51 - Lens - Bordeaux : C'est le break à Lens pour les Lensois et les Bordelais Les Girondins de Bordeaux domine territorialement mais de manière stérile : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est légèrement à l’avantage des Girondins de Bordeaux (53% contre 47%), mais c’est le RC Lens qui a réussi le plus de tirs cadrés (6 contre 1) et qui mène au score (3-1). Lens - Bordeaux en direct

13/02/22 - 17:38 - Lens - Bordeaux : ⚽ But : les Girondins de Bordeaux réduit son retard (3-1) ! Alberth Elis réduit l'écart pour les Girondins de Bordeaux dans ce duel contre le RC Lens. On joue la 33e minute de jeu dans cette 1e période. Le score est de 3 à 1 au Stade Bollaert-Delelis. Lens - Bordeaux en direct

13/02/22 - 17:30 - Lens - Bordeaux : ⚽ Nouveau but signé Seko Fofana au Stade Bollaert-Delelis (3-0) ! But signé Seko Fofana à la 26e minute de jeu de cette 1e mi-temps ! Les Lensois se détachent et mènent désormais de 3 buts sur leurs adversaires au Stade Bollaert-Delelis ! Les Girondins de Bordeaux sombre dans cette rencontre de Ligue 1. Lens - Bordeaux en direct

13/02/22 - 17:26 - Lens - Bordeaux : ⚽ Penalty transformé par Gaël Kakuta (2-0) ! Et c'est Gaël Kakuta qui se charge de transformer ce penalty pour le RC Lens ! Le ballon finit dans les filets adverses et le score passe à 2 à 0 au Stade Bollaert-Delelis. Lens - Bordeaux en direct

13/02/22 - 17:25 - Lens - Bordeaux : La VAR conclut à une faute dans la surface ! La décision est tombée pour le RC Lens : et c'est un penalty qui est sifflé par Francois Letexier après un appel à la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 1e mi-temps ! Lens - Bordeaux en direct

13/02/22 - 17:24 - Lens - Bordeaux : Francois Letexier va-t-il siffler un penalty pour le RC Lens ? Se dirige-t-on vers un penalty ? Francois Letexier a un doute sur la dernière action du RC Lens et fait appel à la VAR. Lens - Bordeaux en direct

13/02/22 - 17:24 - Lens - Bordeaux : Penalty pour le RC Lens ! Francois Letexier siffle un penalty au bénéfice du RC Lens. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Stade Bollaert-Delelis. Lens - Bordeaux en direct

13/02/22 - 17:15 - Lens - Bordeaux : ⚽ Ouverture du score pour le RC Lens (1-0) ! Le premier but de cette confrontation est inscrit par Arnaud Kalimuendo à la 10e minute dans cette 1e mi-temps ! Le match tourne en faveur du RC Lens au Stade Bollaert-Delelis. Les Bordelais n'ont plus d'autre choix que de réagir. Lens - Bordeaux en direct

13/02/22 - 17:05 - Lens - Bordeaux : ⏱️ C'est parti au Stade Bollaert-Delelis ! C’est parti à Lens, où l’arbitre siffle le coup d’envoi de Lens - Bordeaux. Lens - Bordeaux en direct

13/02/22 - 16:52 - Clermont - Saint-Etienne : ⌛ C'est fini au Stade Gabriel Montpied (1-2) ! Au terme de ce match, la possession de balle est légèrement en faveur de l'AS Saint-Etienne (56% contre 44% pour Clermont Foot), qui s’impose donc (1-2). Pourtant, c'est le Clermont Foot qui s'est créé le plus d’opportunités avec 4 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour AS Saint-Etienne. Clermont - Saint-Etienne en direct

13/02/22 - 16:52 - Angers - Strasbourg : ⌛ Pierre Gaillouste siffle la fin de la rencontre au Stade Raymond Kopa (0-1) Le RC Strasbourg a donné aujourd’hui une petite leçon d’efficacité à son adversaire. Lors de cette empoignade, l'Angers SCO a ainsi affiché des meilleures statistiques en termes de possession de balle (65% - 35%) et de nombre de tirs cadrés (2 contre 1) mais s’incline néanmoins sur le score de 0-1. Angers - Strasbourg en direct

13/02/22 - 16:49 - Nantes - Reims : ⌛ Fin de la rencontre au Stade de la Beaujoire (1-0) ! Le Stade Reims a tenté sa chance cette rencontre, avec 3 tirs cadrés contre 2 pour FC Nantes, mais cet esprit d’entreprise s’est révélé insuffisant. Le FC Nantes a mieux maîtrisé les débats avec un taux de possession de balle supérieur et surtout une plus grande dose de réalisme face aux cages, qui lui permet de l’emporter sur le score de 1-0. Nantes - Reims en direct