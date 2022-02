Ligue 1 : quel classement après Troyes - OM ? Résultats et infos

Ligue 1. Le résultat de Troyes - OM fait bouger les lignes dans cette saison de Ligue 1. Le point sur les derniers matchs et le classement à jour.

Paris à la relance. Grâce une nouvelle fois à un grand Kylian Mbappé face à Saint-Etienne, le PSG a repris sa course en avant en tête du classement de la Ligue 1 et reprend le large face à Marseille, accroché dans les dernières minutes sur la pelouse de Troyes. Dans le choc de cette journée, Lille a pris le dessus sur Lyon alors que Nice a pris un "bon" point sur la pelouse de Strasbourg. Le classement

09:45 - Déception monégasque Mauvaise opération pour l'AS Monaco. Alors qu'ils avaient l'opportunité de se rapprocher des places européennes, les Monégasques se sont inclinés à domicile (2-1) face au Stade de Reims. L'entraîneur du club du Rocher était forcément frustré par ce résultat et a regretté la naïveté de ces joueurs : "Je suis très déçu de ne pas avoir pris les trois points aujourd’hui. Nous jouons chaque match pour les gagner. Nous ne sommes pas récompensés de nos efforts aujourd’hui. Les joueurs se sont créés de bonnes occasions, ont été très dominants. On avait fait le plus dur en ouvrant le score. Mais on a joué contre une équipe de Reims très bien en place. Ensuite nous manquons de réussite sur l’égalisation. Le premier but rémois est de la pure malchance. Ensuite nous prenons un carton rouge par rapport à un geste de frustration. Jean Lucas était jusque-là très bien dans le jeu. Je trouve qu’il a beaucoup progressé ces dernières semaines. Ensuite nous finissons à dix contre onze, et l’équipe fait tout pour gagner. Mais à ce moment-là, nous sommes malheureusement un peu naïfs en concédant le deuxième but. C’est dur de perdre les trois points par rapport aux 84 premières minutes de mes joueurs."

08:30 - Une grave blessure pour Coco ? Score nul et vierge entre Nantes et Metz pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Les Canaris n'ont pas réussi à trouver le chemin de filets face au 18e de Ligue 1. Surtout, ils pourraient perdre Marcus Coco pendant de longues semaines. Victime d'un tacle par-derrière de Vincent Pajot, l'attaquant nantais a dû quitter prématurément ses coéquipiers. Dans des propos rapporté par le quotidien l'Equipe, l'adjoint Yves Bertucci a confié : "On craint une fracture du péroné". La gravité de la blessure de l'attaquant nantais devrait être communiquée très prochainement.

07:45 - Mbappé rejoint Ibrahimovic Mené au score face à Saint-Etienne, le Paris Saint-Germain a su renverser la tendance grâce à une nouvelle prestation de haute volée de Kylian Mbappé. Auteur d'un doublé face aux Verts, l'attaquant tricolore a égalé le nombre de buts (156) d'une légende du club de la capitale. Au coup de sifflet final, le numéro 7 parisien était logiquement ravi d'égaler le géant suédois : "Ibra, quand on sait ce qu'il a fait ici, c'est symbolique, je suis dans des standards élevés, dans un cercle très très fermé. J'arrive à l'égaler, s'il n'y a pas de gros problèmes, je vais arriver à le dépasser. Il reste Edi (Cavani), on va voir comment ça va se passer. Être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus, on va voir ce qui va se passer."

27/02/22 - 19:00 - Troyes - OM : ⌛ Pas de gagnant au Stade de l'Aube (1-1) L'Olympique Marseille a dominé légèrement mais de manière stérile : au terme de ce match, la possession de balle est ainsi à l’avantage de l'Olympique Marseille (41%- 59%), mais ce sont les Troyens qui se sont créés le plus d’opportunités avec 3 tirs cadrés contre 2 pour les Marseillais, et qui ont réussi à tenir leurs adversaires en échec (1-1). Troyes - OM en direct

27/02/22 - 18:52 - Troyes - OM : ⚽ Egalisation de l'ESTAC Troyes (1-1) ! Egalisation à la 90e minute de jeu au Stade de l'Aube ! Yoann Touzghar remet les compteurs à zéro dans cette 2e mi-temps face à l'Olympique Marseille. Nous en sommes à 1 à 1 dans cette confrontation ! Troyes - OM en direct

27/02/22 - 18:08 - Troyes - OM : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, au Stade de l'Aube. Le score est de 1-1. Troyes - OM en direct

27/02/22 - 17:52 - Troyes - OM : C'est la mi-temps à Troyes pour les Troyens et les Marseillais L'Olympique Marseille a plutôt la maîtrise du ballon mais manque cruellement d’efficacité : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est ainsi à l’avantage des Marseillais (59% contre 41%), mais ce sont les Troyens qui se sont créés le plus d’opportunités avec 3 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour l'Olympique Marseille. Personne n'a pourtant réussi à faire la différence au score (1-1). Troyes - OM en direct

27/02/22 - 17:33 - Troyes - OM : ⚽ But : l'Olympique Marseille remet les compteurs à zéro (1-1) ! Et ça passe ! L'Olympique Marseille prend son point sur ce penalty de Dimitri Payet. Le tableau d'affichage passe à 1-1 au Stade de l'Aube ! Troyes - OM en direct

27/02/22 - 17:30 - Troyes - OM : Penalty pour l'Olympique Marseille ! L'Olympique Marseille gagne un penalty à la suite d'une faute commise par Mama Balde, alors que nous jouons la 25e minute de jeu dans cette rencontre au Stade de l'Aube. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Stade de l'Aube. Troyes - OM en direct

27/02/22 - 17:04 - Troyes - OM : ⏱️ Francois Letexier donne le coup d'envoi de Troyes - OM au Stade de l'Aube ! C’est parti à Troyes, où Francois Letexier siffle le coup d’envoi de Troyes - OM. Troyes - OM en direct

27/02/22 - 16:55 - Brest - Lorient : ⌛ C'est terminé au Stade Francis-Le Blé (0-1) ! Les statistiques témoignent de la domination du FC Lorient : après ce duel, la possession de balle s’affiche nettement à son avantage (55% contre 45% pour le Stade Brestois). Les Lorientais se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 7 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour Stade Brestois, et remportent donc logiquement ce match (0-1). Brest - Lorient en direct

27/02/22 - 16:51 - Clermont - Bordeaux : ⌛ Clermont et Bordeaux n'ont pas réussi à se départager (1-1) Le duel a été serré entre le Clermont Foot et les Girondins de Bordeaux et chaque équipe a tour à tour démontré sa supériorité sans parvenir à à prendre un avantage définitif à la marque (1-1). Ainsi, le Clermont Foot a affiché un taux de possession de balle supérieur (54% - 46%) mais c’est en revanche son adversaire qui a réussi le plus de tirs cadrés (3 contre 2). Clermont - Bordeaux en direct

27/02/22 - 16:51 - Angers - Lens : ⌛ Le match Angers - Lens est terminé (1-2) Le score est resté à l’avantage du RC Lens (1-2) mais les Lensois s’en sortent bien, au regard de certaines statistiques. En effet, le RC Lens a certes également eu l’avantage en termes de possession de balle (48%-52%) mais a en revanche cadré moins de tirs que ses adversaires (2 contre 4). Mais la réussite a choisi son camp cette partie. Angers - Lens en direct

27/02/22 - 16:50 - Metz - Nantes : ⌛ Aucun but à Metz (0-0) C’est l’égalité parfaite entre les deux équipes en termes de possession de balle : au terme de ce match. Le score : 0-0. Metz - Nantes en direct

27/02/22 - 16:43 - Metz - Nantes : Vincent Pajot (FC Metz) est expulsé ! Vincent Pajot, le joueur de le FC Metz, récolte un carton rouge à la 86e minute, dans cette 2e période. Metz - Nantes en direct

27/02/22 - 16:33 - Brest - Lorient : ⚽ But à Brest de Ibrahima Kone (0-1) ! Ibrahima Kone lance les hostilités pour le FC Lorient à la 73e minute dans cette 2e période. Ce Brest - Lorient est désormais lancé : le score passe à 0 à 1 au Stade Francis-Le Blé ! Brest - Lorient en direct

27/02/22 - 16:32 - Angers - Lens : ⚽ But signé Jonathan Clauss à Angers (1-2) ! But pour le RC Lens, inscrit par Jonathan Clauss à la 76e minute de jeu dans cette 2e période ! Le match est relancé pour les Lensois qui reprennent l'ascendant sur l'Angers SCO au Stade Raymond Kopa. Angers - Lens en direct

27/02/22 - 16:29 - Angers - Lens : ⚽ But de Batista Mendy contre son camp (1-2) ! Le tableau d'affichage passe à 1 à 2 dans ce Angers - Lens au Stade Raymond Kopa. Et c'est Batista Mendy qui envoie le ballon dans ses propres filets et offre un but au RC Lens à la 73e minute dans cette 2e mi-temps. Angers - Lens en direct

27/02/22 - 16:24 - Angers - Lens : Carton rouge pour l'Angers SCO ! Mohamed Ali Cho reçoit un nouvel avertissement et est expulsé ! Angers - Lens en direct

27/02/22 - 16:06 - Brest - Lorient : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par Benoit Bastien, à Brest. Le score est de 0-1. Brest - Lorient en direct

27/02/22 - 16:05 - Angers - Lens : ⚽ But : l'Angers SCO réduit son retard (1-2) ! Angelo Fulgini réduit l'écart pour l'Angers SCO dans ce duel contre le RC Lens. On joue la 49e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le score est de 1 à 2 au Stade Raymond Kopa. Angers - Lens en direct

27/02/22 - 16:02 - Clermont - Bordeaux : Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre le Clermont Foot et les Girondins de Bordeaux, à Clermont-Ferrand, où Eric Wattellier donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-1. Clermont - Bordeaux en direct

27/02/22 - 16:02 - Metz - Nantes : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, au Stade Saint-Symphorien. Le score est de 0-0. Metz - Nantes en direct

27/02/22 - 16:01 - Angers - Lens : Début de la 2e mi-temps C’est reparti entre l'Angers SCO et le RC Lens, à Angers, où Thomas Leonard donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-2. Angers - Lens en direct