Ligue 1 : le classement chamboulé ? L'actu des matchs en direct

LIGUE 1 2021. Lille, leader du classement de la Ligue 1, va-t-il résister au PSG, ce soir, à l'occasion de la 38e et dernière journée ? Les résultats des matchs de la soirée permettront également de connaître les équipes qualifiées pour la Ligue des champions et le nom du barragiste. Découvrez les infos en direct.

20:36 - La compo de l'OM Quasiment assuré de terminer à la 5e place, l'OM se déplace à Metz pour cette dernière journée. Thauvin suspendu, le coach Sampaoli fait confiance à la d'oubliette Milik-Benedetto pour emmener l'attaque des Marseillais. Retour de ???????????????????????? ???????????????????? dans le XI de départ pour le dernier match de la saison ????



La compo de ???????????????????? ???????????????????????????????? pour #FCMOM ???? pic.twitter.com/L3RwusrYxw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 23, 2021

20:31 - La compo de l'ASM Opposé à Lens, le club de Niko Kovac a son destin entre les mains. Une victoire leur permettrait d'assurer leur place sur un podium. ???? ???????? ???????????????????????? ???????? ????????́???????????????? ????

???? @RCLens #RCLASM | #RaceForPodium pic.twitter.com/W6QI6xL385 — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) May 23, 2021

20:25 - La compo du Losc Pour cette dernière journée de Ligue 1, Christophe Galthier a fait des choix forts pour affronter Angers. Pour remplacer Fonte en défense central, le technicien a accordé sa confiance à Djalo. Petite surprise aussi en attaque où Yazici a été préféré à Ikoné. Les onze Dogues qui feront tout pour aller chercher la première place de @Ligue1UberEats ????



La dernière compo' de la saison est présentée par @Hello_Lille ????#SCOLOSC #DoguesJusquauBout pic.twitter.com/oXvYbfOTeT — LOSC (@losclive) May 23, 2021

20:15 - La lutte pour le maintien Alors que Nîmes et Dijon sont assurés de jouer en Ligue 2 la saison prochaine, cinq clubs sont encore menacés par le spectre d’un barrage face à Toulouse. Si Bordeaux semble être maintenu, le match de la peur a lieu à Strasbourg qui reçoit Lorient. Les deux équipes ont 41 points. En cas de défaite, Lorient sera sous la menace du barrage, si au même moment, Nantes, 18e avec 40 points, se défait de Montpellier. Enfin, Brest reçoit le PSG avec 41 points. En cas de mauvais résultat face à Paris, combiné avec une victoire de Nantes et Lorient, ce sont eux qui iront défier Toulouse.

20:10 - Christophe Galtier élu meilleur entraîneur de Ligue 1 Bien parti pour remporter le titre de champion de France avec le LOSC, Christophe Galthier a remporté le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1. Le coach du LOSC est sacré pour la troisième fois de sa carrière et pour la deuxième fois de suite.

20:07 - La course à la Ligue des Champions Avec deux points d’avance sur Lyon, l’AS Monaco a son destin en matin. Ils termineront 3e si : victoire face à Lens,

Monaco fait match nul à Lens et Lyon ne bat pas Nice.

Lyon perd contre Nice. Au contraire, l’OL sera sur le podium si : Lyon gagne contre Nice et Monaco ne gagne pas à Lens.

Lyon fait match nul contre Nice et Monaco perd à Lens.

20:01 - La lutte pour le titre La Ligue 1 va révéler son champion d'ici avant 23 heures. En tête du championnat, Lille dispose de trois scénarios pour enlever le titre de champion : Battre Angers

Un match nul et que le PSG ne gagne pas à Brest.

Une défaite et espérer que le PSG perde en Bretagne et que Monaco ne gagne pas à Lens ou qu’il gagne sans rattraper la différence de buts (+ 40 pour Lille ; + 34 pour Monaco). Quant à lui, le PSG sera champion si : L’emporter à Brest et que Lille ne gagne pas à Angers ;

Concéder un nul à Brest et que Lille perde à Angers.

19:48 - Qui va terminer cinquième de cette Ligue 1 ? Dernier gros enjeu de cette 38e et dernière journée de Ligue 1 demain soir : la 5e place qualificative pour l'Europa League. En battant Monaco mercredi en finale de Coupe de France, le PSG a libéré une place pour la coupe d'Europe la saison prochaine. Le cinquième au classement de la Ligue 1 sera donc directement qualifié et le sixième disputera les barrages. Avec sa défaite à Monaco la semaine dernière, le Stade Rennais, 7e avec 55 points, s'est sans doute de lui-même privé de ce privilège mais garde une chance pour les barrages. Lens lui aussi vit une fin de saison difficile avec 3 buts encaissés à domicile face à Lille et 3 autres à Bordeaux dimanche dernier, mais reste 6e avec 56 points. L'Olympique de Marseille, 5e avec 59 points est sans doute l'équipe la mieux positionnée à ce stade pour filer directement vers la C3 la saison prochaine.

19:39 - Le maintien se jouera à bien peu de choses Deux équipes sont d'ores et déjà condamnées à la Ligue 2 la saison prochaine : Dijon, clairement pas au niveau de la Ligue 1 cette année et Nîmes, battu par Lyon le week-end dernier. Mais la 18e place, synonyme de barrage face au troisième de Ligue 2 (Toulouse), sera l'objet d'un intense suspense demain soir. Nantes (40 points) est pour l'instant ans la position du barragiste, malgré une victoire lors de ses quatre derniers matchs. Mais Lorient (17e, 41 points), Brest (16e, 41 points), Strasbourg (15e, 41 points), Bordeaux (14e, 42 points) et Reims (13e, 42 points) peuvent encore échouer à cette cruelle 18e place du classement. Si Nantes s'impose ce dimanche contre Montpellier, il sera certain de rester en Ligue 1 et c'est le résultat du match entre Strasbourg et Lorient qui pourrait alors s'avérer décisif.

19:22 - Lyon vise aussi la troisième place de Ligue 1 L'AS Monaco n'est pas le seul club à viser la troisième place au classement définitif de cette Ligue 1 2020-2021. L'Olympique Lyonnais peut encore se faire une place derrière Lille et le PSG. Quatrième avec un seul point de retard, Lyon recevra Nice demain. "Tout va se jouer sur le dernier match", résumait Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL, à l'issue du succès face à Nîmes la semaine dernière. "On devra battre Nice en espérant que Lens s'impose face à Monaco. On aura un œil sur leur match", a déclaré le coach. Malgré 76 points et un "bilan comptable excellent" dixit Garcia, Lyon compte encore en effet sur ce coup de pouce des Lensois pour espérer jouer la Ligue des Champions. "L’Olympique lyonnais est fait pour jouer la Champions League", a néanmoins lancé le technicien lyonnais en conférence de presse ce vendredi assurant sentir "beaucoup d’enthousiasme" dans son équipe. "Les joueurs ont eu un état d’esprit collectif lors de la victoire face à Nîmes (2-5), la semaine dernière. Nous aurons besoin d’être à 100 % de nos capacités pour remporter ce match. Nice a également de très bons joueurs et joue bien au ballon. Il faudra faire le travail car on attend de nous d’avoir 79 points dimanche soir".

17:30 - Monaco jouera sa place en Ligue des champions dimanche soir Retrouver Monaco à la première place de Ligue 1 dimanche soir serait une surprise. Les Monégasques joueront surtout une place en Ligue des champions face à Lens. Actuellement troisième de Ligue 1, l'AS Monaco cherchera surtout à conserver sa place qualificative en Ligue des champions lors de la dernière journée, après avoir échoué à remporter la Coupe de France cette semaine face au PSG. Niko Kovac ne craint pas particulièrement que cet échec plombe le mental de ses joueurs pour la dernière journée. "On était tous déçus après le match, mais dès jeudi matin, j'ai vu certains joueurs sourire, et tout allait bien ce matin", a-t-il lancé en conférence de presse vendredi. "Maintenant, on a une nouvelle finale à jouer, et cette fois, on va la gagner". L'échec ce dimanche ne serait pas selon lui le reflet d'une saison gâchée : "Une qualification en Ligue Europa, ce serait déjà un bien meilleur résultat que la saison dernière (9e). On fait une super saison jusqu'à maintenant. Personne ne s'attendait à voir un aussi bon Monaco, avec cette agressivité, cette intensité, cette façon de défendre et les buts qu'on a marqués, avec une telle progression de nos joueurs. Personne ne s'attendait à ce qu'on joue une finale de Coupe de France. On peut juste rendre cette saison meilleure. Je suis heureux de ce qu'on a fait, mais en compétiteurs, on va essayer de gagner le dernier match face à un très bon adversaire. Ce sera un match difficile".

15:35 - La Ligue 1 remportée par Monaco si.. La situation de l'AS Monaco est assez paradoxale puisque l'équipe de la Principauté n'a pas encore assuré sa troisième place au classement de la Ligue 1 mais reste mathématiquement en lice pour le titre. Les chances de sacre du club monégasque sont toutefois infimes. Monaco sera sacré champion si et seulement s'il gagne à Lens en rattrapant sa différence de buts sur Lille, mais si dans le même temps Lille perd à Angers et le PSG perd à Brest.

13:40 - La Ligue 1 remportée par le PSG si.. De son côté, le PSG, en déplacement à Brest ce dimanche soir, peut donc lui aussi encore espérer terminer à la première place du classement mais n'a plus son destin en mains puisqu'il compote un point de retard sur le leader lillois. Le PSG sera sacré champion si : il gagne à Brest et Lille ne gagne pas à Angers ;

il fait match nul, Lille perd à Angers et Monaco ne gagne pas à Lens ou gagne à Lens mais sans rattraper sa différence de buts (un scénario improbable puisque Paris en est à +56 et Monaco à +34).