Ligue 1 : les résultats de la 13e journée et le classement

Classement Ligue 1. À l'issue de la 13e journée de Ligue 1, Paris possède désormais 10 points d'avance sur Lens, nouveau dauphin et 11 points sur Nice et Marseille. Le classement.

L'essentiel

Marseille et Nice voulaient maintenir le rythme, mais les deux clubs ont perdu des points dans cette 13e journée de Ligue 1. Battu face à Montpellier et tenu en échec face à Metz, les deux clubs laissent la seconde place du classement de la Ligue 1 aux Lensois, vainqueurs 4-0 face à Troyes. Parmi les autres résultats, on notera bien évidemment la victoire 3-2 du PSG à Bordeaux avec un grand Neymar et surtout l'humiliante défaite de Lyon, 4-1, sur la pelouse de Rennes. Les dernières infos et classement de la Ligue 1.