Ligue 1 : Paris accroché, Nice 2e, classement et bilan de la 20e journée

Ligue 1. Accroché par Lyon, le Paris-Saint-Germain est toujours leader de la Ligue 1 devant Nice et l'Olympique de Marseille. Retrouvez tous les résultats et le classement après la 20e journée.

La 20e journée de la Ligue 1 s'est achevée avec le match nul entre Lyon et le PSG (1-1). Malgré ce match nul, les Parisiens restent en tête du classement et possèdent 11 points d'avance sur l'OGC Nice, vainqueur 3-0 sur la pelouse Brest. En s'imposant pour la première fois en plus de 40 ans sur la pelouse de Bordeaux, l'OM est 3e avec le même nombre de points et un match de moins. En bas du classement, Lorient, Metz et Saint-Etienne ferment la marche.

09:30 - Metz ne décolle pas Opposé à Strasbourg pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, le FC Metz s'est incliné (2-0) à domicile. Privé de 7 joueurs, le club dirigé par Antonetti reste englué à la 19e place au classement, avec notamment la deuxième pire défense du championnat. Dans une période avec les confrontations face à des adversaires pour le maintien (déplacement à Reims et Troyes) et avec la CAN qui monopolise plusieurs titulaires, Metz devra montrer sa force de caractère pour ne pas couler totalement et subir une descente en Ligue 2.

09:00 - Christophe Galthié : ''Une belle performance dans un contexte difficile" Au terme d'un rude combat, l'OGC Nice a réussi à s'imposer à Brest (3-0), notamment en jouant en infériorité numérique depuis la 22e minute. Face à la presse, le technicien niçois a apprécié la solidité de son équipe, malgré les faits de jeu : ''On a fait preuve de beaucoup de courage, d'abnégation, de solidarité. On se doutait qu'en tenant le plus longtemps possible, il allait y avoir quelques situations favorables. En deuxième période, même si Brest a beaucoup poussé, quand ça s'est un peu plus ouvert, on a eu le bonheur de marquer le deuxième but à un moment important du match. C'est une belle performance dans un contexte difficile."

08:30 - Nice reprend sa 2e place Sous la pression depuis le succès de Marseille vendredi soir, l'OGC Nice a réussi à se défaire du piège brestois malgré le carton rouge de Schneiderlin. Malmené par l'équipe de Der Zakarian, les coéquipiers de Rosario se sont remis à des réalisations de Dolberg, Delort et Gouiri, en fin de temps additionnel. Au classement, les Aiglons repassent devant l'OM et creusent un écart intéressant de cinq points sur Rennes, 4e de cette Ligue 1.

08:00 - Jorge Sampaoli : "Heureux pour le club, la ville et le président" L'Argentin restera celui qui a cassé la série de 44 ans sans victoires à Bordeaux en Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, Sampaoli a tenu à féliciter ses joueurs pour ce succès historique : '' On est très satisfaits, c'est une belle réussite. Partout où on est allés, on nous a bien fait comprendre que c'était un classique. Je suis heureux pour le club, la ville et le président. C'est une vraie satisfaction de se retrouver deuxième en ayant mis fin à cette longue période.''

07:30 - Fin de malédiction pour l'OM C'est le fait marquant de cette 20e journée de Ligue 1. La série d'invincibilité de Bordeaux à domicile devant l'OM qui durait depuis 1977 s'est achevé vendredi soir. Un but d'Under suffit aux Phocéens pour décrocher une courte mais logique, importante et historique victoire en terre girondine. Au classement, Marseille est troisième, à égalité de point que Nice tandis que Bordeaux reste 17e.

09/01/22 - 22:35 - Lyon - PSG : ⌛ Résultat nul au Groupama Stadium (1-1) Avec un taux de possession de balle aussi favorable (68% -32%), le Paris Saint-Germain pouvait espérer mieux dans ce match. Pourtant, les deux équipes en sont restées à égalité (1-1) au terme de ce match. C’est même l'Olympique Lyonnais qui s’est créé le plus d’opportunités devant le but avec 4 tirs cadrés (contre 2 tirs pour Paris Saint-Germain). Lyon - PSG en direct

09/01/22 - 22:19 - Lyon - PSG : ⚽ Thilo Kehrer égalise à Lyon (1-1) ! Thilo Kehrer vient de trouver la faille et égalise à la 76e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Tout est à refaire pour les Lyonnais. Le score est de 1 à 1 au Groupama Stadium ! Lyon - PSG en direct

09/01/22 - 21:48 - Lyon - PSG : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par Francois Letexier, au Groupama Stadium. Le score est de 1-0. Lyon - PSG en direct

09/01/22 - 21:30 - Lyon - PSG : C'est la pause au Groupama Stadium pour les Lyonnais et les Parisiens Le Paris Saint-Germain a la maîtrise du ballon mais manque cruellement d’efficacité : à la pause, la possession de balle est indiscutablement en faveur du Paris Saint-Germain (65% contre 35% pour l'Olympique Lyonnais), qui s’est toutefois créé moins d’opportunités avec 1 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour l'Olympique Lyonnais, et qui est en retard sur le score de 1-0. Lyon - PSG en direct

09/01/22 - 21:00 - Mbappé signalé hors-jeu Kylian Mbappé est servi en profondeur mais l'attaquant du PSG est signalé en position de hors-jeu fort logiquement, même si l'attaquant parisien râle. Même si c'était peut-être plutôt après ses coéquipiers...

09/01/22 - 20:53 - Lyon - PSG : ⚽ But à Lyon signé Lucas Paqueta (1-0) ! Le score passe à 1 à 0 au Groupama Stadium ! L'Olympique Lyonnais lance les hostilités à la 8e minute de jeu dans cette 1e mi-temps, avec un but de Lucas Paqueta. Les Parisiens sont obligés de réagir ! Lyon - PSG en direct

09/01/22 - 20:45 - Lyon - PSG : ⏱️ l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain débutent leur duel ! Le match démarre à Lyon, où Francois Letexier vient de donner le coup d’envoi de Lyon - PSG. Lyon - PSG en direct

09/01/22 - 18:50 - Nantes - Monaco : ⌛ Nantes et Monaco se quittent sur un score vierge (0-0) Avec un taux de possession de balle aussi favorable (72% -28%), l'AS Monaco pouvait espérer mieux dans ce match. Pourtant, le score est resté de parité (0-0) à l’issue de cette rencontre. C’est même le FC Nantes qui s’est créé le plus d’opportunités face aux cages avec 3 tirs cadrés (contre 1 tirs pour AS Monaco). Nantes - Monaco en direct

09/01/22 - 18:02 - Nantes - Monaco : Début de la 2e mi-temps La 2e mi-temps démarre entre le FC Nantes et l'AS Monaco, à Nantes, où Thomas Leonard donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0. Nantes - Monaco en direct

09/01/22 - 17:47 - Nantes - Monaco : Thomas Leonard siffle la pause à Nantes Le FC Nantes est à son aise dans cette partie : à la pause, la possession de balle est largement en faveur de l'AS Monaco (65% contre 35% pour le FC Nantes), qui s’est toutefois créé moins d’opportunités devant le but avec 1 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour le FC Nantes, et qui n’a pas réussi, pour le moment, à faire la différence au score (0-0). Nantes - Monaco en direct

09/01/22 - 17:00 - Nantes - Monaco : ⏱️ Début du match au Stade de la Beaujoire ! Le coup d’envoi de ce duel entre le FC Nantes et l'AS Monaco a été donné par Thomas Leonard, au Stade de la Beaujoire. Nantes - Monaco en direct

09/01/22 - 16:52 - Clermont - Reims : ⌛ Aucun but à Clermont-Ferrand (0-0) Le score final est de parité (0-0) entre le Clermont Foot et Stade Reims, mais les Clermontois pouvaient espérer mieux si l’on se fie aux chiffres. Le Clermont Foot en effet l’avantage en termes de possession de balle (56%-44%) mais a aussi cadré plus de tirs que ses adversaires (7 contre 2). Cela n’aura pas suffi pour faire la différence dans cette partie. Clermont - Reims en direct

09/01/22 - 16:51 - Metz - Strasbourg : ⌛ Fin de la rencontre au Stade Saint-Symphorien (0-2) ! Les voyants terminent dans le vert pour le RC Strasbourg : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’affiche nettement en sa faveur (58% contre 42% pour le FC Metz). Les Strasbourgeois se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 8 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour FC Metz, et remportent donc logiquement ce duel (0-2). Metz - Strasbourg en direct

09/01/22 - 16:49 - Metz - Strasbourg : ⚽ Et de deux pour le RC Strasbourg grâce à Ludovic Ajorque (0-2) ! Et le RC Strasbourg double son avance au Stade Saint-Symphorien ! Un deuxième but inscrit par Ludovic Ajorque à la 90e minute dans cette 2e mi-temps. Nous en sommes à 0 à 2 dans ce Metz - Strasbourg. Metz - Strasbourg en direct

09/01/22 - 16:08 - Metz - Strasbourg : ⚽ Ludovic Ajorque offre son premier but au RC Strasbourg (0-1) ! Le RC Strasbourg ouvre le score à la 50e minute dans cette 2e période. Et c'est Ludovic Ajorque qui fait trembler les filets ! Le score passe à 0 à 1 au Stade Saint-Symphorien. Metz - Strasbourg en direct

09/01/22 - 16:05 - Clermont - Reims : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par Romain Lissorgue, à Clermont-Ferrand. Le score est de 0-0. Clermont - Reims en direct

09/01/22 - 16:03 - Metz - Strasbourg : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par Antony Gautier, au Stade Saint-Symphorien. Le score est de 0-0. Metz - Strasbourg en direct

09/01/22 - 15:48 - Clermont - Reims : Romain Lissorgue siffle la mi-temps au Stade Gabriel Montpied Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match : à la mi-temps, la possession de balle est indiscutablement à l’avantage du Clermont Foot (65% contre 35% pour le Stade Reims), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 5 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le Stade Reims, mais doit se contenter du nul pour le moment (0-0). Clermont - Reims en direct

09/01/22 - 15:47 - Metz - Strasbourg : C'est la mi-temps au Stade Saint-Symphorien pour les Messins et les Strasbourgeois Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match : à la pause, la possession de balle est en effet nettement à l’avantage du RC Strasbourg (67% contre 33% pour le FC Metz), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le FC Metz, mais nous en sommes à 0-0. Metz - Strasbourg en direct