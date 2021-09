Ligue 1 Uber Eats : calendrier des matchs et classement avant la 5e journée

LIGUE 1. Le championnat de France de Ligue 1 reprend ses droits ce week-end, après une semaine d'éliminatoires pour le prochain Mondial. La rencontre entre Lorient et le champion en titre Lille est à l'affiche dès demain vendredi. Voici le calendrier complet de la 5e journée...

La Ligue 1 est de retour ce week-end, après une semaine et demie de matchs internationaux. La 5e journée du championnat de France 2021-2022 débute ce vendredi 10 septembre, avec un match d'ouverture entre Lorient et Lille. En déshérence depuis le début du championnat, le Losc, champion de France en titre, se doit de réagir. Très attendu, le match du PSG face au promu Clermont-Ferrand est programmé quant à lui samedi, à 17 heures. Au Parc des Princes, on pourrait pour la première fois prendre la mesure du nouvel effectif parisien, après que le club a attiré dans ses filets Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum lors du mercato. La première de Messi au Parc des Princes, après son long voyage en Amérique du Sud pour les qualifications au Mondial 2022, est très attendue.

Au calendrier de la Ligue 1 Uber Eats, le match Monaco - Marseille semble lui aussi plein de promesses. Coup d'envoi à 21 heures samedi. Le dernier résultat attendu dans cette 5e journée sera celui de Lyon - Strasbourg, dimanche 12 septembre. Le match débutera à 20h45. Voici le calendrier du championnat de France de Ligue 1 2021-2022.

Calendrier de la 5e journée de Ligue 1 Journée 5 sur 38 Vendredi 10 septembre Lorient 21:00 Lille Samedi 11 septembre PSG 17:00 Clermont Monaco 21:00 Marseille Dimanche 12 septembre Montpellier 13:00 Saint-Etienne Bordeaux 15:00 Lens Brest 15:00 Angers Metz 15:00 Troyes Rennes 15:00 Reims Nantes 17:00 Nice Lyon 20:45 Strasbourg

Avant d'aborder la 5e journée, le PSG est actuellement à la première place au classement de la Ligue 1 Uber Eats. Les Parisiens sont talonnés par Angers, auteur d'un très bon début de saison. L'AS Monaco a redressé la barre après des débuts difficiles. Avec du caractère, Clermont est sur le podium. Le promu auvergnat est toujours invaincu dans l'élite. Le classement complet de la Ligue 1 :

Classement Ligue 1 2021 Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 PSG 12 4 4 0 0 12 5 7 2 Angers 10 4 3 0 1 8 1 7 3 Clermont 8 4 2 0 2 9 5 4 4 Nice 7 3 2 0 1 8 0 8 5 Marseille 7 3 2 0 1 8 5 3 6 Lens 6 4 1 0 3 7 5 2 7 Lorient 5 4 1 1 2 5 6 -1 8 Rennes 5 4 1 1 2 3 4 -1 9 Lyon 5 4 1 1 2 5 7 -2 10 Lille 5 4 1 1 2 6 9 -3 11 Montpellier 4 4 1 2 1 9 9 0 12 Nantes 4 4 1 2 1 3 3 0 13 Strasbourg 4 4 1 2 1 6 8 -2 14 Monaco 4 4 1 2 1 3 5 -2 15 Metz 3 4 0 1 3 6 8 -2 16 Saint-Etienne 3 4 0 1 3 5 7 -2 17 Reims 3 4 0 1 3 4 6 -2 18 Brest 2 4 0 2 2 5 9 -4 19 Bordeaux 2 4 0 2 2 3 9 -6 20 Troyes 1 4 0 3 1 3 7 -4

La dernière journée de championnat a eu lieu lors du dernier week-end du mois d'août. La PSG a conforté sa première place après sa victoire face à Reims dimanche 29 août, marquée par un doublé de Kylian Mbappé et l'entrée en jeu de Lionel Messi pour la première fois en Ligue 1. Cette 4e journée avait aussi été maquée par la première victoire de l'AS Monaco dans cette saison 2021-2022 face à Troyes (2-1). Avec du caractère, Clermont est monté sur le podium grâce au point du match nul obtenu face à Metz. Le promu auvergnat, toujours invaincu dans l'élite, a remonté un handicap de deux buts infligé par les visiteurs après seulement une demi-heure. Voici tous les résultats de la 4e journée du championnat de France de Ligue 1 :

Résultats de la 4e journée de Ligue 1 Journée 4 sur 38 Vendredi 27 août Nantes 0 - 1 Lyon Samedi 28 août Nice 4 - 0 Bordeaux Marseille 3 - 1 Saint-Etienne Dimanche 29 août Troyes 1 - 2 Monaco Angers 2 - 0 Rennes Clermont 2 - 2 Metz Lens 2 - 2 Lorient Strasbourg 3 - 1 Brest Lille 2 - 1 Montpellier Reims 0 - 2 PSG

Pour cette saison 2021-2022, c'est Amazon Prime qui a obtenu les droits pour 80% des droits Tv du championnat de France de foot.de la Ligue 1. Le nouveau diffuseur couvrira 8 matchs par journée : le match du vendredi soir (21 heures), celui du samedi après-midi (17 heures), le multiplex du dimanche (15 heures), le match du dimanche soir (20h45) et la rencontre du dimanche midi (13 heures). Amazon a d'ailleurs créé une chaîne spéciale : Pass Ligue 1.

C'est Canal + qui diffusera les deux autres rencontres de chaque journée en début de saison : la rencontre du samedi soir (21 heures) et celle du dimanche à 17 heures.