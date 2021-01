"PSG - OM : suivez le Trophée des champions en direct !"

PSG - OM. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le Trophée des champions en direct entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, ce mercredi soir à Lens.

21:26 - Nagatomo averti à son tour Le latéral gauche de l'OM, Yuto Nagatomo, récolte un carton jaune pour une faute grossière sur Angel Di Maria sur le côté. Tout le côté gauche de l'OM, Nagatomo et Radonjic, est donc averti après moins de 30 minutes de jeu.

21:25 - Mbappé se heurte à Alvaro Kylian Mbappé reste au sol après un contact rugueux avec Alvaro Gonzalez au moment de jouer un une-deux. M. Buquet a laissé l'avantage mais cela n'a rien donné pour les Parisiens. L'international français se relève finalement.

21:22 - But refusé au PSG ! Le PSG se voit refuser un but ! D'une passe cachée sublime à 30 mètres, Paredes trouve Mbappé dans le dos de la défense marseillaise. L'attaquant français n'a plus qu'à offrir le but à Mauro Icardi qui conclut dans le but vide, mais Mbappé est finalement signalé hors-jeu, à juste titre, par l'assistant de M. Buquet. Le but est logiquement refusé.

21:18 - Icardi de la tête ! Angel Di Maria dépose le ballon sur la tête de Mauro Icardi au deuxième poteau mais l'attaquant argentin, un peu oublié par la défense de l'OM, ne trouve pas le cadre de la tête ! Il s'en veut.

21:17 - Radonjic, premier joueur averti Nemanja Radonjic récolte le premier carton jaune de la rencontre pour un tacle mal maîtrisé sur Alessandro Florenzi qui centrait en bout de course sur le côté droit. Cela offre un coup franc intéressant aux Parisiens.

21:14 - Verratti n'est pas trouvé Marco Verratti évolue à nouveau dans une position plus élevée sur le terrain mais pour l'instant ses coéquipiers n'arrivent pas à le trouver et l'Italien n'arrive pas à se positionner dans la bonne zone pour y remédier.

21:11 - Corner pour l'OM L'OM obtient un premier corner dans cette rencontre. Payet joue avec Rongier court à l'entrée de la surface. L'ancien joueur du FC Nantes transmet à Kamara dans l'axe dont la frappe passe largement au-dessus.

21:09 - Un match sour une pluie battante Ce Trophée des champions se joue sous une pluie battante et cela se ressent sur la pelouse. Les joueurs font très attention avec le ballon alors que certains endroits de la pelouse semblent gorgés d'eau.

21:06 - Les Marseillais pressent haut A l'image de Valentin Rongier, qui déclenche le pressing très haut, tous les Marseillais jouent assez haut sur la pelouse et ne laissent pas les Parisiens s'organiser pour le moment.

21:03 - Bonne intervention d'Alvaro Angel Di Maria récupère un ballon dans le camp adverse et lance directement Mauro Icardi dans la profondeur. L'Argentin réussit un bon contrôle et tente un crochet sur Alvaro mais le défenseur marseillais ne se laisse pas avoir et récupère le cuir.

21:00 - ⏰ COUP D'ENVOI ! C'est parti ! M. Buquet siffle le coup d'envoi de ce Trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ! Ce sont les Parisiens qui engagent pour cette première période.

20:56 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille pénètrent sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis de Lens ! Le coup d'envoi de ce Trophée des champions sera donné dans quelques instants.

20:50 - Le bilan des confrontations entre le PSG et l'OM Ce Trophée des champions sera la 100e confrontation entre le PSG et l'OM depuis 1971. La balance des résultats penche en faveur du Paris-SG, qui totalise 43 victoires, pour 23 nuls et 33 défaites. Lors de la dernière rencontre en date, en septembre dernier en Ligue 1, c'est Marseille qui s'était imposé au Parc des Princes (0-1) mais c'est le club de la capitale qui avait remporté les cinq duels précédents et il faut remonter au mois de novembre 2011 pour retrouver la trace d'un autre succès marseillais.

20:42 - M. Buquet au sifflet L'arbitre de ce Trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille sera M. Buquet, l'un des meilleurs arbitres français du moment. M. Buquet aura la lourde charge de tenir ce match qui pourrait être électrique, quand on se rappelle du dernier PSG-OM (0-1) conclu par quatre expulsions, qui aboutiront à 14 matches de suspension côté parisien et 4 côté marseillais.