Cameroun - Comores : chaîne tv, horaires, compos... Les infos du match

Cameroun - Comores. Découvrez les informations relatives au huitième de finale de Coupe d'Afrique des Nations (CAN) entre le Cameroun et les Comores.

David contre Goliath. Ce lundi, le Cameroun habitué à jouer les premier rôles en Coupe d'Afrique des Nations affronte les Comores pour le compte des huitièmes de finale de la compétition. Une affiche historique entre deux nations qui ne se sont jamais affrontées en CAN. Après avoir terminé premiers du groupe A avec 2 victoires et un match nul, les Lions Indomptables affrontent des Comoriens qui ont rendez-vous avec leur histoire. Les hommes Amir Abdou disputent leur première CAN et ont réussi à se qualifier pour les huitièmes après une victoire sur le fil face au Ghana. En cas de victoire, ils deviendraient la 4e nation à se qualifier pour les quarts de finale de la CAN lors de leur première participation à la compétition.

Mais l'exploit paraît presque impossible. D'abord parce qu'ils affrontent une équipe camerounaise qui a atteint le stade des quarts de finale à 8 reprises lors des 10 dernières participations. Ensuite parce que le groupe comorien est très touché par le Covid. Au total, une bonne dizaine de joueurs ont été testés positifs avant ce huitième de finale face au Cameroum. En face, Toni Conceiçao pourra compter sur tout son effectif et notamment sur son capitaine Aboubakar, actuel meilleur buteur de la CAN avec 5 réalisations dans la compétition. Les Lions Indomptables pourront également compter sur le soutien de leur public puisque ce huitième de finale se disputera à Olembé, quartier nord de Yaoundé au Cameroun.

A quelle heure débute le match Cameroun - Comores ?

Ce huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) entre le Cameroun et les Comores se disputera au stade Omnisports Paul Biya à Olembé. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h00.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Cameroun - Comores ?

C'est beIN Sports qui est l'unique diffuseur de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) sur le territoire français. Ce huitième de finale entre le Cameroun et les Comores sera donc à suivre en direct et en exclusivité sur beIN Sports 3.

Quelle diffusion streaming pour le match Cameroun - Comores ?

Aucun streaming gratuit et légal ne diffuse ce huitième de finale de CAN. Pour suivre cette match Cameroun - Comores sur votre tablette, smartphone ou ordinateur il faudra souscrire à un abonnement digital à beIN Sports.

Quelles compositions probables pour le Cameroun et les Comores ?

Le groupe Cameroun devrait être au complet pour ce huitième de finale de CAN face aux Comores. Les Lions Indomptables ont été épargnés par le Covid depuis le coup d'envoi de la compétition. Le sélectionneur du Cameroun, Toni Conceiçao devrait donc aligner son onze type ce soir à 20h00. Le groupe comorien a lieu été particulièrement affecté par le Covid, une dizaine de joueurs ont été touchés par le virus à tel point que jusqu'à ce lundi matin, les hommes d'Amir Abdou n'avaient plus aucun gardien de métier dans leur effectif. Heureusement, le test d'Ahamada a finalement été négatif. Nakibou Aboubakari, Yacine Bourhane, l'attaquant Mohamed M'Changama, et les défenseurs Kassim Abdallah et Alexis Souahy devraient eux bel et bien manquer ce rendez-vous historique face au Cameroun. Le XI probable du Cameroun : Onana - Fai, Onguéné, Ngadeu, Tolo - Ngamaleu, Kunde, Zambo-Anguissa, Toko Ekambi - Aboubakar, Choupo-Moting. Le XI probable des Comores : Ahamada - Youssouf, Zahary, M'Dahoma, Bakari - Selemani, M'Changama, Bachirou, Mogni - Youssouf, Ben Nabouhane.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Cameroun - Comores ?

Habitué à jouer les premiers rôles lors des précédentes éditions de la CAN, le Cameroun est largement favori pour remporter ce huitième de finale face aux Comores qui disputent leur première Coupe d'Afrique des Nations. La cote de la victoire de Toni Conceição oscille entre 1.01 (ZeBet) et 1.05 (PMU Sport). En face, les Comores, décimés par les cas de Covid dans l'effectif, ont une cote extrêmement élevée pour remporter ce match face au Cameroun : 40 pour Netbet et 45 chez Winamax et Unibet. Enfin, pour les amateurs de matchs nuls, la cote d'une égalité entre le Cameroun et les Comores est à oscille entre 9.25 (Bwin) et 14.50 (Winamax et Unibet).

Quels sont les résultats de la CAN 2022 ?

Tout au long de cette Coupe d'Afrique des nations 2022, vous pouvez retrouvez l'ensemble des résultats des matchs de la CAN ainsi que tous les classements des groupes mis à jour dès la fin des rencontres dans notre papier dédié juste au-dessus.