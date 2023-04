Annecy - Toulouse : le Petit Poucet peut-il créer l'exploit ? Heure, chaîne TV... Les infos du match

Vainqueurs à la surprise générale de l'Olympique de Marseille le 1er mars aux tirs au but en quart de finale de la Coupe de France, les Savoyards affrontent ce soir à domicile Toulouse pour une place en finale.

Avec la défaite de Lyon mercredi 5 avril contre le FC Nantes, l'espoir d'un titre au Stade de France traverse forcément l'esprit d'Annecy ou Toulouse qui s'affronteront ce soir pour la deuxième demi-finale de la Coupe de France. Les Savoyards, qui n'ont jamais été en Ligue 1, affronteront une fois encore une équipe de l'élite. Depuis sa victoire sur Marseille le club en Ligue 2 n'a plus gagné un seul match en Championnat. Ils sont 15e du classement aux portes de la zone de relégation synonyme de National. Mais la Coupe de France est une compétition à part dans laquelle les Savoyards peuvent briller. Le club des Alpes pourrait, en cas de victoire, devenir le 9e club d'une division inférieure depuis 2000 à disputer une finale au stade de France le 29 avril prochain. "On va relever ce challenge avec beaucoup d'envie, de détermination et de plaisir", a détaillé en conférence de presse Laurent Guyot, le coach d'Annecy.

Toulouse rêve aussi d'une première finale de Coupe de France. Jamais le club n'a réussi à atteindre ce stade de la compétition. Les Toulousains ont jusque-là toujours échoué dans le dernier carré en 1985, 2009 et 2023. Si l'entraineur de Toulouse, Philippe Montanier accepte "le statut de favori", il a préféré en conférence de presse alerter sur "l'enjeu" qui ne doit en aucun cas "prendre le dessus sur le jeu". Il s'attend à l'issue de la rencontre "à un engagement encore supérieur. Il faudra être dans la bagarre" prévient-il avec précaution.

A quelle heure débute le match Annecy - Toulouse ?

Le coup d'envoi de la deuxième demi-finale de la Coupe de France sera donné par Jérémy Stinat à 20h45 au Parc des Sports.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Annecy - Toulouse ?

Les spectateurs qui veulent suivre cette demi-finale de Coupe de France entre Annecy et Toulouse devront avoir payé un abonnement à beIN Sports qui retransmettra l'intégralité de la rencontre.

Quelle diffusion streaming pour le match Annecy - Toulouse ?

Vous ne pourrez pas assister au match entre Annecy et Toulouse qu'autre part que sur la chaîne beIN Sports. Le média qatari réserve toutefois le luxe à ses abonnés de regarder la rencontre sur ses plateformes streaming.

Quels sont les pronostics ?

Betclic : Annecy : 3,90 / Nul : 3,75 / Toulouse : 1,86

: Annecy : 3,90 / Nul : 3,75 / Toulouse : 1,86 Unibet : Annecy : 3,82 / Nul : 3,60 / Toulouse : 1,85

: Annecy : 3,82 / Nul : 3,60 / Toulouse : 1,85 Winamax : Annecy : 3,80 / Nul : 3,70 / Toulouse : 1,84

Quelles compositions probables ?

Pas du tout en confiance, les hommes de Laurent Guyot devront se transcender et faire abstraction des mauvais résultats obtenus en Ligue 2. Ses joueurs joueront ce soir le match de leur vie. Les deux formations aligneront pour ce duel le même dispositif, c'est-à-dire un 4-3-3.