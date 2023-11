Orthographe : faut-il écrire "matchs" ou "matches" ? Ne faites plus l'erreur

Tous les passionnés de sport utilisent ce terme, emprunté à l'anglais et devenu incontournable depuis la fin du XIXe siècle. Mais comment doit-on l'accorder au pluriel ?

Il y a les anglicismes qui nous irritent, et ceux auxquels on ne prête même plus attention. Pour les amateurs de sport, il y en a au moins un qui est inévitable : le mot "match". S'il a bien un synonyme régulièrement utilisé par les journalistes sportifs ("rencontre"), ce mot d'origine anglaise est absolument incontournable quand il est question de compétitions sportives. Pourtant, vous ne savez sûrement pas comment il faut accorder ce terme au pluriel : écrit-on "matches" ou "matchs" ?

Les deux orthographes semblent rivaliser dans la littérature et la presse écrite, les auteurs et les journalistes alternant entre la version avec un "e" et celle qui n'en comporte pas. Les linguistes polyglottes, attachés aux racines et aux origines des mots, préfèrent respecter l'orthographe anglaise en conservant le "e", qui se prononce en fin de mot dans la langue de Shakespeare. Les amoureux de la langue française, plus conservateurs, préfèrent l'accord "à la française", en ajoutant simplement un "s" à la fin.

Sur le site en français de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), on trouve l'orthographe "matches". A contrario, sur le site de la Fédération Française de Football (FFF), c'est l'écriture "matchs" qui est choisie. Le Larousse conseille : "Préférer le pluriel francisé, matchs, qui est d'ailleurs le plus fréquent aujourd'hui". Mais, dans son dictionnaire, il est écrit : "des matchs (pluriel français) ou des matches (pluriel anglais)". Alors, quelle orthographe est la plus juste ?

Heureusement, depuis 1990, l'Académie française a tranché. Avant cette date, c'est plutôt le respect de l'accord anglais qui prédominait. Mais dans le Rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques, les académiciens recommandent expressément l'écriture du pluriel à la française : "matchs". Le document explique : "Singulier et pluriel des mots empruntés : les noms ou adjectifs d'origine étrangère ont un singulier et un pluriel réguliers : un ravioli, des raviolis ; un scénario, des scénarios ; un jazzman, des jazzmans, etc. On choisit comme forme du singulier la forme la plus fréquente, même s'il s'agit d'un pluriel dans l'autre langue. Ces mots forment régulièrement leur pluriel avec un s non prononcé (exemples : des matchs, des lands)".

Le mot "match" est apparu en français dès le XVIe siècle. C'est, à l'origine, un terme anglais utilisé dans les sports hippiques. Il est dérivé de la racine "gemæcca", qui signifie "mate, companion" ("partenaire, compagnon") en ancien anglais d'origine ouest-germanique. Il a pour sens premier "l'action d'égaler, de comparer, de mettre en balance, compétition".