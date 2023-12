Ce joueur qui marquait des buts de plus de 50 m dans le jeu FIFA fait toujours des miracles sur le terrain

Il vous a sûrement fait des misères sur FIFA, et continue d'exprimer tout son talent sur les pelouses, portant son équipe dans la course au titre à maintenant 37 ans.

Il est devenu l'un des personnages de jeu vidéo les plus connus des années 2010 en martyrisant les défenses sur FIFA. Sa puissance, sa vitesse et sa frappe hors-norme ont fait de cet attaquant brésilien un joueur extrêmement redouté du célèbre jeu de football dans le début de la décennie. Dans la vraie vie, il n'a pourtant jamais joué pour les plus grands clubs européens, mais son nom a fait trembler les défenseurs au Portugal, en Russie, en Chine et maintenant au Brésil.

Hulk - surnommé ainsi pour son physique impressionnant - a en effet retrouvé son pays aujourd'hui, où il continue à faire des étincelles avec sa frappe de balle toujours surpuissante et sa qualité technique inchangée. Celui que beaucoup prédestinaient aux plus grands clubs européens a signé à l'Atletico Mineiro en 2021, club avec lequel il a remporté dès sa première saison le Championnat et la Coupe du Brésil, en finissant meilleur buteur des deux compétitions.

Cette saison encore, du haut de ses 37 ans, Hulk porte l'Atletico Mineiro dans la course au titre. Le club de Belo Horizonte ne pointe qu'à trois longueurs du leader, Palmeiras, et le doyen de son attaque a marqué 14 buts et délivré 10 passes décisives en 32 matches de championnat. Il est encore un titulaire indiscutable, au point d'obtenir une prolongation de son contrat, qui court désormais jusqu'au 31 décembre 2026, date à laquelle il aura 40 ans.

Hulk est tout simplement le 10e meilleur buteur en activité au monde, avec pas moins de 410 buts inscrits en carrière en 797 matches disputés. Il devance notamment Harry Kane, Gonzalo Higuain, Romelu Lukaku, Radamel Falcao, Pierre-Emerick Aubameyang, Olivier Giroud, Mohamed Salah... Sans compter les plus de 200 passes décisives données par le Brésilien, qui le situent aisément dans le top 20 des meilleurs passeurs du monde en activité.

La carrière de Hulk a été couronnée par de nombreux succès, et notamment des titres de champion partout où il est passé, hormis au Japon : cinq championnats du Portugal avec Porto, un championnat de Russie avec le Zénith Saint-Pétersbourg, un championnat de Chine avec le Shanghai SIPG, et donc un championnat du Brésil avec l'Atletico Mineiro. On peut ajouter à ceci la Ligue Europa et la Supercoupe d'Europe remportées avec Porto en 2011.

Malgré ce superbe palmarès, son potentiel semblait le destiner à de plus grands accomplissements encore. Ce sont sans doute ses choix de carrière, parfois étonnants, qui ont privé les meilleurs championnats de son talent : Hulk n'a jamais joué dans les cinq grands championnats européens, préférant des propositions souvent plus lucratives en Russie et en Chine notamment. Ce qui ne l'empêchera pas de devenir une star, sur les écrans.