OM - OL : après les incidents, place au match ! Les infos du choc en retard

Pour ce choc en retard de la 10e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille reçoit Lyon au Stade Vélodrome ce mercredi soir.

Quelques semaines après la terrible attaque du bus lyonnais à Marseille, l'Olympico a finalement lieu ce mercredi soir. Initialement prévue le 29 octobre dernier, la rencontre avait été annulée au dernier moment après la caillasse du véhicule transportant le staff et les joueurs lyonnais. Dans cet incident, l'ancien entraîneur rhodanien avait été gravement blessé au visage par un projectile. Mais ce soir, place au football. Pour cette affiche qui se déroulera uniquement sur le terrain, Gennaro Gattuso ne pourra pas compter sur Iliman Ndiaye (suspendu) et son capitaine Valentin Rongier, toujours blessé. En conférence de presse, le technicien italien a prévenu les supporters : il ne veut pas d'incident : "Pour nos tifosi, ça doit être un jour de fête et je suis sûr que ça sera le cas. Ils savent l'importance de ce match et ils savent qu'ils ne doivent pas mettre le bordel. Mais je n'ai rien à leur expliquer, j'ai une grande confiance en eux. Il n'y a rien de plus beau qu'un stade plein, avec des enfants, des gens qui viennent au stade de père en fils. Les enfants doivent pouvoir venir voir leurs idoles et vivre une journée de fête en tenant la main de leur père ou de leur mère."

Du côté lyonnais, le début de saison est cauchemardesque. Lanterne rouge du Championnat de France, Lyon n'a remporté qu'un seul match cette saison en Ligue 1. Mais pour cette rencontre où les Rouge et Bleu iront au stade dans un bus sécurisé empruntant un trajet plus direct jusqu'au stade, cet Olympico peut être l'occasion de confirmer leurs efforts et les progrès affichés malgré la défaite samedi dernier à Lens (3-2). Nommé à la place de Fabio Grosso, Pierre Sage assure l'intérim sur le banc rhodanien. En conférence de presse, le technicien a tenu à mobiliser ses joueurs : "Pour moi c'est très bien de jouer cette équipe maintenant. C'est un très gros match. Si on a l'ambition de bien jouer, autant le faire contre un gros adversaire. Ils ont prouvé qu'ils étaient en forme. Ça va se jouer dans un contexte particulier. Les joueurs vont se centrer sur le jeu avec l'idée d'être performants. Je suis content de jouer contre une bonne équipe avec ces caractéristiques. C'est une équipe qui marque beaucoup, il faudra les contenir. La volonté de notre équipe est de pouvoir être compétitive sur un match comme celui-ci."

À quelle heure débute OM - OL ?

Le coup d'envoi du match en retard de la 10e journée de Ligue 1 opposant Marseille à Lyon est prévu mercredi 6 décembre à 21h00 au Stade Vélodrome de Marseille (France). François Letexier sera l'arbitre de cette rencontre.

Sur quelle chaîne regarder OM - OL ?

Détenteur des droits TV du championnat de France, Prime Video diffusera l'affiche entre l'OM et l'OL.

Si vous souhaitez regarder le choc en retard de la 10e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur Prime Video.

Quelles sont les compositions probables d'OM - OL ?

OM : P.Lopez (G) - Clauss, Gigot, Mbemba, Renan Lodi - Kondogbia, Veretout - I.Sarr, A.Harit, Ounahi - Aubameyang.

OL : A.Lopes (G) - Mata, Lovren, O'Brien, Tagliafico - Alvero, Caqueret - Moreira, Cherki, Nuamah - Lacazette.

Quels sont les pronostics d'OM - OL ?