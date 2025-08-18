Il est le fils d'une ancienne légende du Real et va être l'une des attractions de la saison

Une ancienne légende du Real va suivre son fils qui pourrait être l'une des attractions de la saison.

Le football, chez les Redondo, n'est pas un simple sport, c'est une langue maternelle, une religion familiale, une histoire de sang et de ballons partagés. Fernando reste l'archétype du milieu élégant, celui qui a illuminé le Real Madrid des années 1990, avec cette capacité rare à être à la fois sentinelle et chef d'orchestre. À ses côtés, désormais, son fils Federico reprend le flambeau, comme si la saga devait se réécrire génération après génération.

Né à Madrid, formé à Argentinos Juniors, mûri à l'ombre de Lionel Messi à l'Inter Miami, Federico incarne ce pont entre continents et époques. Aujourd'hui à Elche, il découvre enfin la Primera División, dans le même pays qui avait fait de son père une icône. Le parallèle est troublant : même poste, même élégance, même vision. " Je cherche à jouer comme mon père ", confie-t-il, conscient de l'héritage aussi lourd que prestigieux.

La lignée ne s'arrête pas là. Federico, petit-fils de Jorge " Indio " Solari, ne pouvait échapper à ce destin. Dans sa bouche, les mots résonnent comme un serment : " Mon père était le meilleur à ce poste. " "Rares sont les joueurs à ce poste qui pouvaient faire tout ce que mon père faisait. Il pouvait récupérer le ballon, faire le lien entre la défense et l'attaque, et semer l'adversaire tout en étant numéro 5 ", a-t-il déclaré il y a quelques mois dans une interview à La Nación. Une filiation assumée, sans complexe, portée par une maturité rare à 22 ans.

Son passage en MLS, aux côtés de Messi et sous les yeux de Beckham, lui a offert une expérience cosmopolite et un sens du jeu aiguisé. Mais c'est en Espagne que Federico veut écrire son histoire. Elche le présente comme l'héritier naturel d'une élégance innée, d'un football pensé avant d'être exécuté.