Terminé Disneyland Paris, le Real va ouvrir son parc d'attractions à l'intérieur de son stade

Le Real Madrid veut transformer son stade en un lieu familial et festif durant les fêtes de fin d'année.

Vous avez prévu de faire quoi à Noël ? On vous l'accorde, c'est peut être un peu trop tôt pour y penser alors que nous venons à peine de passer le cap d'Halloween. Pourtant, certains ont déjà planifié leurs vacances. En famille, au soleil ou peut être dans un grand parc d'attractions comme Disneyland Paris.

Mais si Monsieur ou Madame et les enfants sont des fans de sport et de football, une nouvelle opportunité s'offre à vous avec le parc d'attractions à l'intérieur du stade Santiago Bernabeu du Real Madrid. Le géant madrilène, habitué aux exploits de Mbappé et de ses joueurs ouvrira ses portes pour que toute la famille puisse vivre la magie de Noël au milieu des lumières, de la musique et de la féerie.

Cette folle opération se fera à partir du 24 décembre et jusqu'au 31 décembre dans l'enceinte. "Les travaux sont maintenant terminés et j'en suis très satisfait, mis à part le problème du stationnement, qui est un problème urbain. Il reste encore quelques détails à régler, comme la cartographie et le bruit , qui sont en cours de résolution", a confié Josep Ribas , l'architecte de la rénovation du Santiago Bernabéu, dans l' émission "3Cat" en Espagne.

Le problème acoustique est une grosse préoccupation des autorités locales, car il y a déjà eu de nombreuses annulations dernièrement. "Je ne peux pas entrer dans les détails, car nous ne nous en occupons pas, mais c'est la meilleure entreprise d'acoustique au monde qui s'en charge".

Le Real ne s'arrête pas là. À l'image de la sphère de Las Vegas, le Real veut diffuser des images de ses gloires à l'extérieur du stade à travers un système utilisant des projecteurs externes pour afficher des images et des animations sur la façade. Le drapeau du club flottant au vent, des célébrations historiques, des buts mémorables, les joueurs actuels et des trophées... Les tests réalisés semblent donner satisfaction et vous devriez découvrir cela à Noël également.

Sachez enfin que ce n'est pas la première fois qu'un stade espagnol se prête aux célébrations de Noël. Pour la deuxième année consécutive, le Metropolitano de l'Atlético accueille l'une des plus grandes patinoires d'Europe avec plus de 4 760 mètres carrés de glace entourant la pelouse, pouvant accueillir simultanément plus de 1 500 patineurs.