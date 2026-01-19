Lamine Yamal : "Visiter les mosquées me procure un sentiment de paix et de tranquillité"

L'Espagnol a passé une partie de ses vacances loin de l'Espagne.

Lamine Yamal n'a que 18 ans et pourtant, on a l'impression qu'il est dans le milieu du football professionnel depuis 10 ans. Lancé par le Barça le 29 avril 2023, devenant le plus jeune joueur de l'histoire à rentrer en jeu avec le club catalan à l'âge de 15 ans, 9 mois et 16 jours, l'Espagnol a tout de même déjà une grosse expérience.

Mais depuis quelques mois et notamment lors de son anniversaire et sa folle prolongation, Lamine Yamal a surtout fait parler de lui en dehors des terrains avec des affaires qui ont écorné son image. Une fête d'anniversaire polémique, une relation avec une chanteuse plus âgée alors qu'il était mineur ou encore un chambrage répétitif sur les réseaux sociaux avant de gros matchs...

Depuis, le joueur s'est fait plus discret, notamment à cause de blessures à répétition depuis le début de la saison. Lors des vacances de fin d'année, Lamine Yamal a décidé de se réfugier aux Émirats arabes unis, où il a notamment visité la Mosquée Sheikh Zayed à Abou Dhabi.

Et selon ses dires, cette visite aurait été une révélation, lui offrant un peu de sérénité. Lamine Yamal a souligné l'atmosphère de calme et de spiritualité qui s'en dégage dans une vidéo publiée sur son compte YouTube. "Peu importe ta religion, quand tu vas dans un endroit comme celui-ci, tu ressens la tranquillité", peut-on l'entendre dire.

Yamal a également qualifié cette visite "super moment" et de "moment de paix", partagé avec sa famille et ses amis. "Pour nous, musulmans, la mosquée est un lieu qui nous apporte une grande paix. J'ai beaucoup apprécié d'y être ; ce fut un moment de sérénité lors de mon voyage avec ma famille et mes amis."

Lamine Yamal n'évoque que très peu la religion, mais par ses origines marocaines, il c'est un pratiquant qui voit parfois son quotidien de sportif bouleversé, comme lors de la période du Ramadan qu'il avait évoquée par le passé dans un entretien pour AS. "Je me suis levé à quatre heures du matin et j'ai pris un copieux petit-déjeuner. Je peux alors me lever plus tard que tout le monde car je saute le petit-déjeuner avec l'équipe. Ensuite, je vais à l'entraînement et je retourne dans ma chambre pour continuer mes prières. Et ainsi de suite jusqu'au moment où je pourrai rompre le jeûne", indiquait-il.