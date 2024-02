Cette ancienne légende du rugby français gère plusieurs Mc Donald's et ça cartonne !

Ancien joueur du XV de France, il est désormais un chef d'entreprise reconnu.

Sportif de haut niveau et Mc Donald's. On va être honnête, ce n'est pas forcément l'association à laquelle on pense directement. La nourriture ingérée par les sportifs est devenue au fur et à mesure des années un élément essentiel dans la réussite de ces derniers. Des sportifs, à l'instar de Novak Djokovic, ont mis les petits plats dans les grands en adaptant leur régime alimentaire pour performer, comme l'absence de gluten pour le Serbe, recordman de victoires en Grand Chelem et considéré comme l'un des plus grands de tous les temps.

En rugby, l'hygiène alimentaire est peut être un peu moins suivie scrupuleusement et le dogme est sans doute ébranlé. Les joueurs du Racing 92, après leur défaite contre l'ASM dans l'après-midi du samedi 2 décembre, ont réalisé la plus grande commande de l'histoire du McDo de Clermont Ferrand, avec une note totale de 1007,50 €. 70 cheeseburgers, 50 Big Mac, 50 boîtes de nuggets (par 9) et 20 hamburgers... Le patron du fast food n'a pas caché sa joie sur le chiffre de la journée.

Cette adition très salée aurait pu faire plaisir un ancien joueur de rugby, star du XV de France. Il s'agit de Vincent Clerc. L'ancien ailier du Stade Toulousain s'est en effet reconverti en propriétaire de McDonalds. Celui qui est également consultant sur les antennes de France Télévisions lors du Tournoi des 6 Nations et les matchs de l'équipe de France en général, est propriétaire depuis 2021 d'une franchise de la célèbre chaîne américaine.

"C'est une décision très réfléchie, je côtoie l'entreprise Mc Donald's à travers la Maison des parents, que je parraine depuis 16 ans. Il y a 2 ans et demi, j'ai pris ma décision. Le processus est long, il y a une vraie sélection chez Mc Donald's, et aucun passe-droit", a-t-il expliqué pour La Dépêche. Pour y parvenir, l'ancien ailier du XV de France a dû effectuer une formation de 15 mois, en travaillant à tous les postes, d'équipier à manager et a "cassé sa tirelire" pour acheter cette franchise. "J'ai investi les économies de ma carrière de rugbyman, c'est un vrai engagement. Je suis un peu stressé, mais très excité par cette nouvelle aventure. J'ai la chance d'être mis dans les meilleures dispositions, et bien entouré pour réussir".

Après quelques années d'activité, cette première franchise est une réussite et Vincent Clerc a décidé de s'investir dans une nouvelle franchise du côté de la place Saint-Pierre, à Toulouse, avec l'inauguration mardi 26 décembre 2023 d'un nouvel établissement McDonald's. Une formule différente car cet établissement n'existait pas et qu'il a été créé de bout en bout par l'ancien international. "J'aime le management et le côté humain de cette expérience", a-t-il confié dans des propos relayés par Actu Toulouse.