Lenny Martinez a une méthode spectaculaire pour arriver au niveau de Jonas Vingegaard

Pour réussir à battre le double vainqueur du Tour de France Jonas Vingegaard, le prodige français Lenny Martinez a développé une méthode singulière.

Lenny Martinez est l'un des principaux espoirs du cyclisme français. À seulement 20 ans, le jeune Français entame sa deuxième saison professionnelle au sein de l'équipe Groupama FDJ, qui l'a lancé dans le grand bain. Malgré sa faible expérience, le natif de Cannes a déjà de bons résultats à son actif. Après une première partie de saison de découverte l'an passé, il termine 24e du tour d'Espagne, pour sa première participation à un Grand Tour. Il a même porté durant deux jours le maillot rouge de leader du classement général, finalement remporté par l'Américain Sepp Kuss.

Pour cette saison 2024, Lenny Martinez s'alignera de nouveau sur la Vuelta, en compagnie de David Gaudu. Avant cela, le Français a participé à la Classic Var au mois de février, qu'il a remportée devant Tobias Johannessen et Romain Bardet. Il s'est également aligné sur les Strade Bianche, où il a terminé 8e, et au tour de Catalogne, finissant à la septième place et meilleur jeune.

Fin février, Lenny Martinez était en Galice, en Espagne où il a participé à la course par étape Gran Camino. Il a pu lors de cette épreuve se mesurer au double vainqueur du Tour de France Jonas Vingegaard. En finissant deuxième du classement général, devant des coureurs reconnus comme Egan Bernal, il a marqué les esprits. Il a pu également se rendre compte de l'écart qui le sépare encore des meilleurs coureurs du peloton, dont Vingegaard fait assurément partie. Cette expérience lui a donné des idées d'entrainement pour parvenir à suivre le Danois, notamment sur les Grands Tours dans le futur, comme il l'a expliqué au journal L'Equipe. "Je me demandais comment on pourrait s'entraîner à suivre les attaques de Vingegaard, par exemple en faisant des séries de dix minutes avec cinq minutes vraiment au seuil, une minute fort, trente secondes super fort comme quand il attaque, et après reprendre un fort rythme sur plusieurs minutes plusieurs fois."

S'il ne doit pas être le seul à tenter de trouver des manières d'être capable de rivaliser avec le coureur de la Visma-Lease a Bike, Lenny Martinez semble avoir le potentiel pour devenir l'un des meilleurs grimpeurs de sa génération. Son potentiel attire en tout cas les convoitises et les offres des équipes concurrentes de la Groupama FDJ. La Barhain-Victorius aurait déjà proposé un contrat à Martinez, qui pourrait quitter l'équipe dirigée par Marc Madiot à la fin de la saison. Selon RMC Sport, le Français aurait même déjà signé au sein de la formation étrangère contre un joli contrat. La Gazzetta Dello Sport ayant évoqué début mars dans ses colonnes un salaire de 2,5 millions d'euros sur 3 ans, contre une rémunération actuelle aux alentours des 200 000 euros annuels.