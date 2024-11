"Je me suis injecté des..." Lionel Messi avoue avoir pris des produits pour booster sa carrière

Légende du football, Lionel Messi a eu recours à certaines pratiques lorsqu'il était jeune.

Lionel Messi n'a pas terminé sa carrière. Depuis son départ de l'Europe et du PSG, où il n'a pas laissé une énorme trace, l'Argentin est parti vivre aux Etats-Unis pour terminer sa carrière dans la franchise MLS de David Beckham, avec l'Inter Miami. Là bas, il a retrouvé d'anciens coéquipiers du Barça, comme Luis Suarez, Jordi Alba ou encore Sergio Busquets.

On peine à le croire aujourd'hui, mais avant de devenir une vraie légende du football avec huit Ballon d'or, un record qui ne sera probablement jamais égalé, Lionel Messi a eu du mal à percer dans sa jeunesse en raison de son physique assez frêle et petit. Dans une interview pour un média argentin, l'ancien joueur du Barça a expliqué avoir eu recours à certains traitements lourds lorsqu'il était jeune à cause de son déficit hormonal.

"Ce sont d'abord mes parents qui m'administraient les injections dès l'âge de huit ans, jusqu'à ce que j'apprenne à le faire. Puis à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à m'injecter moi-même les jambes une fois par nuit, raconte l'international argentin. C'était quelque chose qui ne m'impressionnait pas. C'était une petite aiguille. Cela ne me faisait pas mal et c'était quelque chose de routinier, que je devais faire et je l'ai fait normalement."

La période sera tout de même difficile, avec l' installation de toute la famille à Barcelone, pour lancer la carrière du prodige. "Mes frères voulaient retourner en Argentine et ils sont rentrés à l'époque. Ma sœur était petite et elle avait du mal à s'adapter à l'école. Mon père et ma mère ont alors pris la décision de la ramener aussi. Puis, nous sommes restés seuls avec mon père et il m'a demandé 'Que fait-on ? C'est toi qui décide'. Je lui ai dit 'Je veux rester'."

Venir à Barcelone sera probablement le meilleur choix de la carrière de la Pulga, qui est devenue une vraie légende quelques années plus tard, après 17 années passées au sein du club catalan. Même si les premières années ont aussi été compliquées en raison de certains problèmes d'alimentation.

"Pendant de nombreuses années, j'ai mal mangé. Jusqu'à 22-23 ans, je me laissais aller et je pouvais manger des chocolats, des biscuits, des sodas. Mais maintenant, je mange bien. Je mange de tout mais de manière plus rigoureuse. De temps en temps, un peu de vin ne me fait pas de mal non plus. J'ai notamment vu le changement avec mes problèmes de vomissements."