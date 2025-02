"Elle est devenue indispensable" : cette femme est l'atout secret de Florent Manaudou depuis plusieurs mois

Le nageur Florent Manaudou, désormais à la retraite après les JO de Paris, a un vrai atout secret : sa nouvelle compagne.

Porte drapeau lors des Jeux olympiques de Paris 2024, Florent Manaudou n'est plus à présenter. Légende de la natation, il a remporté six médailles au total dans trois olympiades différentes, dont un titre de champion olympique sur le 50m nage libre aux JO de Londres en 2012. Désormais à la retraite, le Français va se retrouver sur les parquets de Danse avec les stars, sur TF1 en ce début d'année.

Si ses performances sont très attendues par le public, elles le seront également par sa famille et ses proches dont sa compagne, Lola Dumenil, qui partage sa vie depuis plusieurs mois, après sa rupture avec sa fiancé, la nageuse danoise Pernille Blume.

Sa compagne est d'ailleurs devenue un élément indispensable dans la vie de Florent Manaudou. Aussi indispensable que la jeune femme est discrète. On sait tout juste qu'elle suit un cursus en Afrique du Sud, en marketing stratégique et développement commercial, à l'école de commerce Skema.

Dans une interview accordée à Gala il y a quelques mois, Florent Manaudou s'est confié sur cette relation et son importance. "Elle m'apporte beaucoup de sérénité. Je suis allé m'entraîner en Afrique du Sud là où elle poursuivait ses études. Elle est essentielle dans mon projet sportif, mais elle est surtout devenue indispensable dans ma vie".

Dans l'émission LEGEND sur Youtube avec Guillaume Pley, Florent Manaudou a expliqué sa rencontre avec la jeune femme, après... un poème posté sur un réseau social ! "En fait, je suis un hypersensible et j'ai mis [un poème] en 'story'. Elle m'a répondu un truc drôle et on a commencé à discuter. Quand on raconte l'histoire, les gens ne nous croient pas. Ils disent : 'Florent a une notoriété, il ne lit pas ses messages'. Je ne lis pas tout, mais là j'ai lu, et ça m'a fait rire."

Malgré l'écart d'âge entre les deux amoureux - Lola Dumenil a dix ans de moins que Florent Manaudou -, le Marseillais se voit évoluer et pourquoi pas devenir père dans les prochains mois ou les prochaines années. "J'ai vu des potes avoir des enfants pendant leur carrière, ils étaient moins performants. Mais c'est logique si tu te réveilles toutes les nuits… Je me suis toujours dit que j'aurais des enfants à la fin de ma carrière. Mais j'ai vu qu'elle était longue et que j'ai quand même fait tout ce qui me plaisait. [Désormais], je peux tenter d'avoir des enfants si j'en ai envie."